Голубая Луна. Когда можно будет наблюдать второе суперлуние в августе?

Два суперлуния в одном месяце – это редкость Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 2 августа жители Алтайского края наблюдали суперлуние. Полная луна подошла близко к Земле. Благодаря этому даже при помощи простейших биноклей и телескопов можно было рассмотреть ее в деталях и даже увидеть кратеры на ее поверхности. Но тем, кто пропустил это завораживающее небесное явление, летом выпадет еще один шанс. Второе суперлуние ожидается в ночь на 31 августа.

– Суперлунием называется явление, при котором полнолуние совпадает с перигеем – моментом наибольшего сближения луны и Земли. Это происходит вследствие того, что наш спутник движется по эллиптической орбите. Во время суперлуния Луна выглядит примерно на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки – апогея. Его еще называют микролунием, потому что луна в эти дни выглядит меньше, чем обычно, - рассказал преподаватель колледжа АлтГУ Максим Лапыгин, магистр профиля «физико-астрономическое образование».

Два суперлуния в одном месяце – это редкость. Суперлуние, которое было в ночь с 1 на 2 августа называется Осетровой Луной. Раньше индейские племена считали время благоприятным для ловли этого вида рыбы. 30-31 августа жители Земли увидят Голубую Луну. Сама луна не будет окрашена в голубой цвет. Просто так называют второе полнолуние за месяц. Название происходит от идиомы «Once in a Blue Moon». С английского оно переводится как «Однажды при голубой луне» и эквивалентно выражению в русском языке «После дождичка в четверг», то есть крайне редко или никогда.

Кстати, 2 августа барнаульцы сделали много красивых снимков суперлуния, на которых луна кажется оранжевой. Но, по словам Максима Лапыгина, эти два явления не связаны:

– Цвет Луны не связан с явлением суперлуния. Все дело в атмосфере нашей планеты и положении Луны относительного горизонта - она находятся низко, поэтому представляется желтой, оранжевой и даже кроваво-красной. Связано это с явлением рефракции световых лучей в атмосфере Земли и состоянием самой атмосферы.

Некоторые люди в суперлуние могут жаловаться на недомогание, объясняя это влиянием спутника Земли на организм. Однако научного обоснования этому нет. На состояние человека помимо лунной активности в ночи суперлуния могут влиять магнитные бури и перепады давления.

Также суперлуния не вызывают природных катастроф: потопов, землетрясений, извержений вулканов или цунами. А вот приливы в эти дни могут стать чуть более высокими – на пару сантиметров выше, чем во время обычных полнолуний.

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