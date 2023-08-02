Вот это красота! Завораживающие фото суперлуния

Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 1 августа на небосклоне взошла огромная и яркая суперлуна. Фотокорреспондент «Комсомолки» сделал красивые снимки этого астрономического явления.

В момент суперлуния спутник Земли видится на небе крупнее обычного примерно на 14% и ярче на 30%. Кажется, до него рукой подать. Астрономы говорят, что даже при помощи обычных биноклей на Луне можно рассмотреть моря и кратеры, горы и горные цепи. Главное, чтобы на небе не было облаков.

По словам астрологов суперлуние 1 августа известно как «полнолуние осетра». Раньше индейские племена считали время благоприятным для ловли этого вида рыбы. В 2023 году суперлуние произошло в знаке Водолея. Влияние знака способно вдохновить к экспериментам, личностному и карьерному росту, способствовать развитию новых идей и осуществлению планов.

В социальных сетях жители города тоже делятся снимками потрясающего астрономического явления и оставляют восхищенные комментарии: «Это волшебно!», «Удивительно!», «Глаз не отвести!».

Отметим, что это первое суперлуние августа. Второе произойдет с 30 на 31 августа – и в этот момент Луна окажется еще ближе к Земле.

Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы 1 августа наблюдали суперлуние Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы 1 августа наблюдали суперлуние Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы 1 августа наблюдали суперлуние Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы 1 августа наблюдали суперлуние Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы 1 августа наблюдали суперлуние Фото: Олег УКЛАДОВ

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