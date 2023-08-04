«Под ним даже трава загорелась»: на Алтае мужчина зацепился удочкой за провода и получил страшные ожоги

В больницу пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне любительская рыбалка закончилась трагедией для жителя Алейского района. Мужчина рыбачил на одном из местных водоемов, случайно задел удочкой провода и получил мощный удар током. Как итог – ожоги 90% тела. Подробности ЧП – в нашем материале.

Как рассказала читательница «КП»-Барнаул» Оксана, знакомая с ситуацией, все произошло за считанные секунды. Как удочка могла задеть провода, пока неясно. Но вероятно, мужчина пытался замахнуться инвентарем, чтобы закинуть леску с крючком подальше в пруд. В этот момент удочка задела провод линии электропередачи, и рыбака поразило мощным электрическим разрядом. Удар тока был такой силы, что мужчина буквально воспламенился.

- Под ним даже трава загорелась, ужас просто. С места увезли на «скорой», но там ожоги 90% тела, - добавила Оксана.

В больницу пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии. Информацию о ЧП «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Сообщение о происшествии передали медицинские работники.

Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна, но в Министерстве здравоохранения Алтайского края обещали уточнить информацию. Известно, что он воспитывает двоих детей.

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