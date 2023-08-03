Во время бури в Алтайском крае перевернулись несколько туристических домиков

Последствия бури на туристической базе в Завьяловском районе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В популярном у туристов месте отдыха у озера Щелочное в Завьяловском районе прошла буря. На туристической базе «Соленое озеро» даже перевернуло несколько домиков.

Последствия бури на туристической базе в Завьяловском районе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам очевидцев, ветер был такой силы, что маленькие домики ходили ходуном. Два из них ветром завалило на бок и протащило несколько метров. К счастью, никто из отдыхающих не пострадал. Люди вовремя вышли из домиков и укрылись в машинах.

- Дома очень сильно шатало, и вода лилась со всех щелей. Хотя раньше дожди были, и нигде не протекало, - говорят очевидцы.

У туристической базы находилось несколько торговых точек. Ветром разметало товар с прилавков. Палатки и личные вещи отдыхающих также разнесло по округе.

Последствия бури на туристической базе в Завьяловском районе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

После окончания бури многие начали собираться домой – отдых оказался подпорчен погодой.

Напомним, что в Алтайском крае действуют два штормовых прогноза из-за высокой температуры воздуха и высокой пожароопасности. Также действует прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях: 3 и 4 августа местами в регионе ожидаются дожди, грозы, возможны ливни и град с большим усилением ветра до 15-18 метров в секунду.

Последствия бури на туристической базе в Завьяловском районе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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