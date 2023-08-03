Помянули погибших и зажгли на «Спичке». Как десантники отметили день ВДВ в Барнауле

Массового буйного купания в фонтанах 2 августа горожанами замечено не было Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ. Традиционно на мемориале Славы в Барнауле в этот день появились сотни людей в тельниках и голубых беретах. Возложив цветы на площади Победы, и помянув погибших на Власихинском кладбище, часть празднующего народа переместилась на площадку «Спичка».

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Все было организовано грамотно, - поделился впечатлениями Сергей Казанцев, президент федерации рыболовного спорта на Алтае, гвардии старшина ВДВ. – Мы послушали видеообращение командующего, потом начались мощные показательные выступления, соревнования по метанию ножей, армрестлингу, поднятию гирь. Дети при этом могли технику и оружие потрогать руками, разобрать и собрать автомат и т.д.

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

Массового буйного купания в фонтанах 2 августа, как это было в былые годы, горожанами замечено не было.

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

- У нас десантники в парке появлялись, но вели себя очень пристойно, попыток прыгать в водоем не было,- поделился Владислав Вакаев, руководитель парка «Изумрудный».

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

Но купание голубых беретов в Ильин день все - таки было! Директор фирмы «Аксоид» Игорь Афонин, к примеру, с утра выпив чашечку чая с медом, надев тельник и голубой берет, занырнул на искусственном озере рядом с офисом. Отдал дань ВДВ - и снова за работу.

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы уже давно разъезжаемся компаниями своими и продолжаем праздновать за чертой города, - поделился десантник Сергей Казанцев, - Наша компания с женами и детьми уже несколько лет отмечает день ВДВ в районе водозабора. У каждого есть свои места.

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

Судя по полицейским сводкам, голубые береты вели себя в нынешний праздник относительно спокойно.

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Криминальных происшествий с участием десантников 2 августа не зарегистрировано, - сообщили « Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД края.

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа десантники отмечали день ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ

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