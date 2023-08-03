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НовостиОбщество3 августа 2023 2:32

Показательные выступления голубых беретов прошли в Барнауле в День ВДВ

Сотни зрителей собрались, чтобы полюбоваться боевым искусством
Александра Сапожкова
День ВДВ в Барнауле 2 августа 2023

День ВДВ в Барнауле 2 августа 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа в Барнауле отметили День воздушно-десантных войск. Основные мероприятия развернулись на театральной площадке «Спичка», передают «Вести – Алтай».

Праздник начался с эффектного показательного выступления разведывательной группы. Сотни зрителей собрались, чтобы полюбоваться боевым искусством. Голубые береты устроили бои, соревнования по метанию ножей, сборке-разборке автомата Калашникова, подтягиванию гирь. Плюс к этому на площадку выехал бронетранспортер. Празднование продолжалось до 18 часов.

Отмечается, что на сегодня в Алтайском крае ветеранская организация десантников насчитывает около 10 тысяч человек.