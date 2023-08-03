В Барнауле полицейские вытащили людей через окно на пожаре

Прапорщик полиции Вячеслав Павлов и сержант Андрей Бебих Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле двое полицейских во время патрулирования Центрального района спасли людей на пожаре. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

На маршруте патрулирования прапорщик полиции Вячеслав Павлов и сержант полиции Андрей Бебих увидели густой столб дыма, поднимающийся из частного дома. Они экстренно направились к месту ЧП, по пути звоня в МЧС и станцию скорой помощи. Когда полицейские приблизились к дому, горела крыша, дверь была заблокирована огнем. Трое человек, находящиеся внутри, не могли выйти.

– Оценив обстановку, полицейские быстро организовали эвакуацию жильцов. Они приняли решение вывести людей через окно, которое оказалось в наиболее безопасном секторе. Сначала помогли выйти 22-летней девушке, а потом ее родителям, – рассказали в МВД.

Тем временем огонь уже перекинулся на соседний дом. Полицейские побежали туда. На месте ЧП они нашли 77-летнюю пенсионерку, которая уже сама вышла на улицу. Сотрудники полиции оставались рядом до прибытия скорой помощи, пока не убедились, что всем жильцам загоревшихся домов ничего не угрожает.

В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В МВД отметили, что за добросовестное выполнение служебных обязанностей, умелые профессиональные действия и проявленную смелость при спасении людей во время пожара сержант полиции Андрей Бебих и прапорщик полиции Вячеслав Павлов представлены к поощрению.

Ранее мы писали о детях-героях из Алтайского края, которых наградили за спасение людей на воде и пожаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасли людей из огня и воды: дети-герои из Алтайского края получат медали МЧС

Троих детей-героев из Алтайского края наградят за спасение на воде и пожаре (подробнее)