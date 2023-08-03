«Я работала с убийцами, но это не та история»: адвокат обвиняемой в убийстве репера Энди Картрайта рассказала, как проходит суд

Марина Кохал и ее адвокат Ирина Скурту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце июля 2020 года в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили тело репера Энди Картрайта (Александра Юшко), который обрел известность после участия в проекте Versus Battle. Правоохранители, нашедшие Энди, были шокированы: тело было расчленено на 15 частей, которые расфасовали по пакетам и хранили в холодильнике. Подозреваемой в расчленении, а позднее и в убийстве репера стала его супруга – уроженка Барнаула Марина Кохал. Следствие идет уже три года, и с каждым слушанием выясняются все новые и новые подробности.

От чего умер репер Энди Картрайт

Как ранее отмечала адвокат Марины, Кохал призналась лишь в расчленении супруга. Версия защиты основана на том, что репер умер от передозировки наркотиками, а его жена, чтобы не очернить репутацию музыканта, решила инсценировать его исчезновение.

Однако по версии следствия, Кохал причастна и к его гибели. Из-за личных неприязненных отношений Марина якобы решила избавиться от супруга. Она заранее купила инсулин и обманным путем поставила Александру укол. Из-за того, что фрагменты тела были засолены, а внутренние органы постираны в машинке, эксперты не смогли установить, в какую именно часть был введен препарат.

Как всего один укол мог убить взрослого мужчину? Дело в том, что инсулин спасает жизнь людям, страдающим диабетом, однако такой укол для здорового человека – шоковое состояние и медленная смерть. По данным следователей, Кохал видела, как умирает ее муж, но никаких действий по оказанию первой медицинской помощи не предпринимала. В качестве мотива убийства мог стать возможный уход репера из семьи – якобы у него была любовница, с чем не могла смириться его законная супруга.

После этого Кохал оставалось самое тяжелое – избавиться от тела. На протяжении нескольких дней Марина якобы расчленяла тело супруга на части. Некоторые фрагменты спрятала в холодильнике.

Практически «Оскар»

Обвиняемая свою вину так и не признала. Весной Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что дело Кохал движется в строгом соответствии с действующим законодательством. Причем последнее заседание в Смольнинском суде превратилось в некое шоу с загадочным конвертом. Как уточнили в пресс-службе, защита предоставила загадочный конверт, которые вскрывали так, будто на премии «Оскар».

- Ваша честь, мы направили запрос изготовителю препарата и получили ответ. Не вскрывали конверт, - говорили адвокаты Кохал.

В письме говорилось о том, что ранее смерти от препарата не регистрировались.

Также на последних заседаниях представили акт о результатах биохимического анализа стекловидного тела глаза Юшко. Один из экспертов из Перми опроверг, что перед смертью Юшко ввели инсулиносодержащий препарат, от чего он мог впасть в кипогликимическую кому.

«Комсомолке» удалось связаться с адвокатом обвиняемой. По словам Ирины Скурту, в настоящее время назначена шестая экспертиза по данному уголовному делу. В первых пяти заключениях нет доказательств того, что репер умер каким-либо насильственным путем.

- Обвинение считает, что она специально его расчленила, чтобы скрыть причину смерти. Якобы она отравила его уколом, и он умер вследствие гипоклемической комы. Для того, чтобы немножко разобраться, поясню: если здоровому человеку ввести быстрый инсулин, то сахар падает, из-за чего человек впадает в кому, и наступает гипоксия мозга и смерть. С нашей стороны на одном из заседаний выступил эксперт, который определил, что в стекловидном теле глаза обнаружена производная глюкозы. Если бы [Александр Юшко] умер от инсулина, показатели сахара были бы минимальный, а у него уровень сахара нормальный. Поэтому он умер от чего угодно, но не от инсулина, - пояснила правозащитница уроженки Барнаула.

Марина Кохал. Фото: Объединенная пресс-служба судов Спб

Со слов адвоката Марины Кохал, по результатам первой же экспертизы в волосах и печени музыканта обнаружили пять видов наркотиков и сильнодействующих веществ. Плюсом ко всему перед смертью он был в алкогольном опьянении.

- Недостаточное количество концентрации наркотиков врач объяснил тем, что их обнаруживают в крови и моче, чего не было в трупе. Поэтому специалисты определили несколько наиболее вероятных причин смерти: на первом месте стоят наркотики, а далее идут западание языка, сердечный приступ и лишь на последнем месте сахарный диабет (вероятность - 18%).

Что касается инсулина, который был куплен с помощью банковской карты Марины, адвокат тоже объяснила просто: якобы из-за алкогольной зависимости супруга Кохал взяла под контроль все средства в семье. По карте рассчитывались и сам музыкант, и мать Марины, и она сама. Поэтому купить препарат мог, кто угодно из семьи.

В эксгумации тела для проведения повторной экспертизы, как отметила Ирина Скурту, было справедливо отказано. Репера похоронили полтора года назад, и эксперты сразу отмечали, что останки непригодны для исследования.

- Как говорят, это такое дело, где ничего нельзя подтвердить или опровергнуть. Но, как мы помним, все сомнения в пользу обвиняемой. Мы представили суду жесткие доказательства отсутствия смерти от инсулина. Да, после гибели супруга Марина, действительно, была в шоке, её действия были несуразными, но сейчас она пришла в себя и понимает, что её поступки были ненормальными и нелогичными, - подчеркнула адвокат Ирина Скурту.

«Буду тихо ходить на могилку»

Ирина Геннадьевна стала одной из первых, кто узнал о гибели репера. Когда она в первый раз встретилась с подзащитной, то первые два часа беседы были не о смерти, а о любви.

- Она думала, что спрячет его и тогда никто не узнает, что он был алкоголиком и наркоманом. Говорила: «Я буду тихо ходить на могилку к нему». Она очень его любила, он был кумиром для нее. А учитывая, что Марина старше на шесть лет, она еще считала, что должна о нем заботиться. Для нее ситуация была нелепая: она не знала, как объяснить его маме, что не сберегла мужа, и как объяснить ребенку, что папа умер от наркотиков. Я общаюсь с ней уже три года, и она интересный человек, перфекционист. Она считала мужа великим музыкантом и запрещает говорить о нем плохо, - вспомнила правозащитница Кохал.

Со слов Ирины Скурту, Марина до сих пор плачет по мужу, говорит, что перед каждым заседанием он снится.

- Я работала с убийцами, но это не та история. Она хотела красивую семью в красивом городе, где папа музыкант, но матрица сломалась в раз, все рухнуло. Я думаю, что нет там никакого убийства, - подчеркнула адвокат Ирина Скурту.

Сторона защиты надеется, что дело близится к финалу.

«Все говорят, что она плохая, но про него молчат»

Как рассказал «КП»-Барнаул» знакомый Марины Кохал, после резонансного дела на женщину обрушились тонны негатива и проклятий.

- Все говорят, что она плохая, но про него молчат, так как он жертва, и про мертвых либо хорошо, либо никак. По моему мнению, он сам искал [смерть, прим. ред.] и часто об этом думал - о своей кончине. Отношение же к Маринке оставляло желать лучшего, - отметил источник, пожелавший остаться анонимным.

Также он отметил, что остается лишь догадываться, в каком эмоциональном состоянии находилась Кохал на момент его расчленения.

- Но на её лице точно не было злобной, ненавистной улыбки, а больше сожаление и боль в сердце от необходимости данного решения, - добавил знакомый Марины Кохал.

Напомним, Марина Кохал (Аксова) училась в Алтайском государственном университете на филологическом факультете и даже какое-то время проработала журналистом в местных изданиях, где публиковалась под псевдонимом Марина Семина. В Санкт-Петербург Марина уехала в 2010-ых годах, работала на фрилансе – составляла персональный гороскоп Майя.

Своим знакомым Кохал рассказывала об отношениях с репером, как о неземной любви. У пары есть маленький сын, которому на момент смерти отца было всего 2,5 годика.

В настоящий момент женщина находится под домашним арестом.

- Если бы он был таким, как говорили его «друзья», я бы за него не вышла, - отметила Марина на суде.

Ранее женщина отказалась от суда присяжных, дело будет рассматривать судья. Кроме того, в пособничестве обвиняли ее мать Елену Кохал, якобы та помогала дочери замести следы убийства. Однако позднее с нее сняли обвинения и выплатили компенсацию на услуги юриста – больше 500 тыс. рублей.

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