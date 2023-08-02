В Барнауле назвали даты сдачи некоторых долгостроев

Сроки сдачи строящихся домов обсудили в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульской мэрии обсудили проблемные вопросы четырёх городских долгостроев. На совещании присутствовали представители городских властей, прокураторы, застройщики и дольщики.

В Барнаульской мэрии обсудили проблемные вопросы четырёх городских долгостроев Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Закончить подвод коммуникаций

Такая задача стоит на двух объектах по адресам: ул.80-й Гвардейской Дивизии, 52 и в жилом комплексе ул. Папанинцев, 143, 145 (единый дом). На первом из них застройщиком выступает ООО ИСТК «Дельта». Здесь удалось с помощью администрации города решить спорные вопросы по прокладке канализации. Работы начнутся на следующей неделе. Также по этому адресу нужно будет провести теплосети, остеклить четвертый этаж и провести благоустройство. Отдельно подчеркивается, что нужно устранить дефекты в отделке объектов общего пользования. Сдать дом планируют в четвертом квартале этого года.

В многоквартирном жилом доме по ул. Папанинцев, 143, 145 планируют закончить работы по устройству инженерных сетей в сентябре этого года. Также здесь нужно будет закончить работы по устройству системы противопожарной безопасности, благоустройству и доделать подземную парковку.

Проблема в парковке

Еще на двух объектах сроки строительства затянулись из-за работ на подземных парковках. Так, в многоквартирном доме по адресу ул. Партизанская, 76 сейчас идет подготовка к вывозу грунта. По словам застройщика, средства для финансирования работ будут получены после продажи инвестору некоммерческого помещения.

В многоэтажке по адресу: ул. Петра Сухова, 34 также ведутся работы на подземной парковке. Ранее руководитель ООО ПСИП «Сиада» заявлял о внесении изменений в проектную документацию и ожидании положительного заключения экспертизы. Оно было получено 20 июля. По мнению застройщика, средства на окончание работ будут получены за счет продажи парковочных мест собственникам. Однако по итогам совещания застройщику рекомендовано подать заявление в саморегулируемую организацию для рассмотрения возможности финансирования работ.

Долгострой по адресу: ул. Петра Сухова, 34 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На совещании не назывались сроки сдачи последних объектов. Однако напомним, что ранее дольщики строящегося дома по адресу: ул. Петра Сухова, 34, рассказывали о неоднократных переносах срока сдачи объекта. А в ООО ПСИП «Сиада» в мае 2023 года заявляли о полной готовности квартир, но из-за работ на подземной парковке невозможен проход к жилым помещениям. Тогда сроком сдачи объекта называлось 23 октября 2023 года. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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