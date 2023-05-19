Дольщики долгостроя в Барнауле не получат свои квартиры до октября из-за подземной парковки

Долгострой на ул. Петра Сухова, 34 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульские дольщики строящегося дома по адресу ул. П. Сухова, 34 в очередной раз столкнулись с переносом сроков сдачи жилья. Многоэтажку возводят уже семь лет. В этот раз причиной переноса стала неоконченная подземная парковка.

Семь лет стройки вместо двух

Многоквартирный дом в Барнауле на пересечении улиц Петра Сухова и Смирнова начал строится еще в 2016 со сроком сдачи через два года. Компанией застройщиком выступила ПСИП «Сиада». Однако вскоре из-за изменений в проектной документации стройка затянулась. В некоторые месяцы работы не велись совсем. В итоге в 2019 году срок сдачи 17-этажки на 300 квартир был перенесен на первый квартал 2023 года. Установленная дата наступила, но дольщики ключей от квартир так и не получили.

Паспорт строящегося дома Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Очередной перенос

Как рассказали дольщики жилья, в марте-апреле этого года они получили письма с уведомлением о том, что сдача дома переносится на конец октября. Про состояние стройки рассказывает одна из дольщиц, Ирина:

- В прошлом году велось активное строительство, и дом почти готов. В августе 2022 года вырыли яму вокруг дома для строительства парковки, и после этого визуально никаких работ не видно, а мы с семьей ходим мимо почти каждый день. В компании застройщике дают противоречивую информацию. В итоге я начала искать таких же дольщиков, как и мы, создала общую группу. В ближайшее время должны встретиться с руководством ПСИП «Сиада».

Внешний фасад дома Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В договоре у Ирины срок сдачи квартиры и получение ключей указан на 4 квартал 2022 года. О новых сроках переноса она письма не получила, так как у ее семьи изменился адрес проживания. О том, как стала дольщиком жилья, женщина говорит:

- Мы с семьей решили купить квартиру в этом доме в марте прошлого года. О том, что дом долго строится, знали, но убедило то, что в то время активно шла стройка. Наша квартира уже готова, но попасть в нее не можем. Очень надеемся на скорый переезд, так как снимать жилье и платить ипотеку накладно.

Во дворе дома вырыт котлован для строительства подземной парковки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Другой дольщик в комментариях в социальных сетях написал: «перенесли уже второй раз срок вручения ключей… Самое главное что молчат, никакой информации у них на сайте нет, телефоны не берут (не дозвониться)…».

Задержка из-за парковки

За комментарием о сложившийся ситуации с очередным переносом «Комсомолка» обратилась в ПСИП «Сиада».

- Причиной переноса сроков передачи объектов долевого строительства, является изменение проектной документации подземной парковки в связи с изменением норм в этой части. В настоящее время строительные работы жилого дома завершены, и квартиры с нежилыми помещениями фактически готовы к передачи. Однако, так как доступ в подъезды будет вестись по крыше второго этажа парковки, передача объектов долевого строительства пока невозможна, - пояснил представитель компании. - Срок сдачи подземной парковки и самого дома установлен на 23 октября 2023 года, а все работы закончатся до 16 ноября. Доступ в квартиры не осуществляется, так как сейчас действует только вход для строителей. Вокруг дома благоустройства уже закончено.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

Справка КП

Сейчас на сайте о продаже недвижимости ЦИАН есть 11 объявлений о продаже квартир в доме по ул. Петра Сухова, 34 от риелторов и собственников. Стоимость указана следующая:

1 комнатная квартира – от 3,1 до 3,7 млн рублей;

2 комнатная квартира – от 4,9 до 5,1 млн рублей;

3 комнатная квартира – от 5,3 до 5,5 млн рублей.