6 симптомов меланомы: онколог рассказала, как вовремя распознать опухоль

Зачастую причиной возникновения меланомы становится солнце Фото: Олег УКЛАДОВ

Близится лето, и многие из нас отправятся на пляж за красивым загаром. К сожалению, именно солнце становится причиной возникновения меланомы. Если пренебрегать правилами нахождения под солнечными лучами, то велика вероятность навлечь на себя это коварное онкозаболевание.

Меланома – злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов, пигментных клеток, вырабатывающих меланины. Прикинувшись обычной родинкой или бородавкой, меланома стремительно распространяет метастазы в другие органы, захватывая весь организм. Отделившееся от опухоли клетки, поразив органы, могут привести человека к гибели. Статистика по этому онкозаболеванию неутешительная. За последние десять лет заболеваемость меланомой в Алтайском крае выросла почти на 70%.

О том, как распознать в родинке злокачественное новообразование и что его вызывает, рассказала Анастасия Фролова, врач-онколог отделения опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера.

Причины меланомы

По словам онколога, основные причины - это длительное нахождение на солнце, солнечные ожоги и несоблюдение режима загара. Врачи не запрещают загорать, но настоятельно рекомендуют делать это умеренно – с 10 до 11 часов утра или вечером после 16. Когда солнце находится в зените, загорать под ним категорически нельзя. Особую опасность ультрафиолетовое излучение представляет для людей со светлой кожей, голубыми глазами и светлыми волосами.

Также опухоль может развиться из-за травматизации обычных родинок. Пользоваться станками для бритья, мочалками, расческами и ножницами следует с особой осторожностью, помимо этого нужно обращать внимание на натирание родинок нижним бельем.

Кроме прямых солнечных лучей, есть еще и солярии. Врачи также рекомендуют их избегать.

Все дело в том, что принцип работы солярия основан на единовременном массивном облучении, а ведь именно оно провоцирует клеточные мутации и развитие меланомы. УФ-лучи типа А, которые используются в лампах, существенно повышают риск возникновения опухоли.

Как распознать меланому

У ранней диагностики меланомы есть специальный алгоритм, под названием АККОРД. Это аббревиатура, где каждая буква является характерным симптомом заболевания.

А – Асимметрия. Один край ровный и даже идеально гладкий, а второй может иметь неровности, какие-то выпуклости, язвочки или корочки. Обращайте внимание на такие несимметричные образования на коже.

К – Край. Помимо злокачественной опухоли, есть так называемый невус – это доброкачественное новообразование. Невус или папиллома имеют округлую форму, в отличии от меланомы, для которой характерна зазубренность или звездчатость.

К – Кровоточивость. Новообразование может кровоточить само по себе. Также кровь может идти и после травмы.

О – Окрас. Меланома чаще всего растет из невусов, поэтому ее цвет может быть от коричневого до черного. Она может вырасти и из родимого пятна. Иными словами, на этом образовании коричневого цвета образуется более темный участок.

Р – Размер. Быстрый рост опухоли за последний год.

Д – Динамика. Появление корочек, «наростов», выпадение волос в месте роста опухоли, появление сосудистого рисунка и кровоточивость – все это может указывать на перерождение из доброкачественного образования в злокачественное.

- Любую подозрительную «родинку» или болячку на коже нельзя «лечить» самостоятельно! Если новообразование ведет себя странно, нетипично – нужно немедленно обращаться к врачу! Для меланомы в I стадии достаточно будет оперативного лечения – это наиболее благоприятный исход. На II и III стадиях возможны комбинации хирургического лечения и иммунотерапия или химиотерапии. При IV стадии возможно только лекарственное лечение, - поясняет онколог.

Сейчас многие частные клиники предлагают процедуру по удалению родинок. В этом нет ничего криминального, но важно обращать внимание на то, проводится ли гистологическое исследование в специализированной лаборатории, чтобы исключить наличие злокачественного процесса или нет. В противном случае обязательно нужно будет проконсультироваться с онкологом. Если клиника не озадачивается таким исследованием, то лучше туда не обращаться.

В любом случае перед удалением необходимо проконсультироваться с врачом, даже если избавиться от родинки хочется исключительно по эстетическим соображениям.