Выпустить пар: барнаульцы стали чаще увлекаться практической стрельбой

Умение обращаться с оружием – очень полезный навык. Фото: Владимир Игнатов

Передергиваю затвор. Ловлю цель. Нажимаю на курок. Хлопок. Поппер, скрипя железом, падает.

- Ну что, полегчало? – спрашивает меня инструктор стрелкового клуба.

- Однозначно! Дайте еще патронов! – уровень адреналина в крови резко повышается.

Фото: Владимир Игнатов

Практическая стрельба у жителей Алтайского края в последние годы становится одним из самых распространённых видов досуга. Причем нередко – семейным. На полигон приезжают даже с детьми.

- Народ начинает более живо интересоваться этим видом спорта. Нередки случаи, когда приезжают развлечься или выпустить пар, а потом увлекаются и начинают всерьез тренироваться, - говорит Яков Калинин, управляющий директор стрелкового комплекса «Алтайский стрелок».

Фото: Владимир Игнатов

- И кто чаще всего выпускает пар? - интересуюсь.

- Люди, занятые умственным трудом и бизнесмены. А еще немало женщин. Как они сами шутят – им нужно выпустить пар, чтобы дома мужа и детей не поубивать. Отстрелялись – и сразу такие спокойные, благостные становятся! – смеется руководитель стрелкового клуба.

Фото: Владимир Игнатов

Про благостность – полностью подтверждаю его слова. На днях представители СМИ Барнаула в рамках проекта «Журналист меняет профессию» прошли курс обучения стрельбе на полигоне комплекса «Алтайский стрелок». Нам предоставили возможность пострелять из оружейных новинок - пистолета Лебедева (им сейчас оснащают сотрудников МВД и Россгвардии взамен пистолета Макарова) и обновленной версии автомата Калашникова.

Фото: Владимир Игнатов

Как психологическая разрядка и способ снятия напряжения стрельба действует идеально. Скажу честно – отвела душеньку! При этом, что немаловажно, никому не навредив! Ощущения после стрельбы, как после SPA или массажа – приятная легкость. И даже снова хочется улыбаться людям…

Фото: Владимир Игнатов

- Помимо «выпускания пара», умение обращаться с оружием – очень полезный навык, который может пригодиться в современном мире даже человеку, профессия которого не связана с опасностями, - говорит Яков Калинин. – Количество профессионально занимающихся практической стрельбой в Алтайском крае в последние годы заметно увеличилось.

Эксперт рассказал, кто может стать спортсменом-стрелком, что для этого нужно и во сколько обходится это удовольствие.

Фото: Владимир Игнатов

Чем практическая стрельба отличается от пулевой?

По сути, пулевая стрельба – это стрельба с одного места, она проходит со стандартных дистанций и положений. Практическую же стрельбу отличает динамика – стрелки могут передвигаться, а для выполнения упражнений воссоздаются условия реального боя. Именно поэтому практическая стрельба более зрелищна и захватывающа.

Практическая стрельба Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Это опасно?

- У нас на полигоне уровень травматизма - между теннисом и бадминтоном, - улыбаясь, говорит Яков Калинин.

Каждая галерея для стрельбы отделена высоким земляным валом, поэтому шансы, что сюда залетит шальная пуля, равны нулю.

- Для стрельбы мы используем охотничьи и спортивные патроны. От боевых они отличаются тем, что в них не могут содержаться пули с твердым сердечником из-за правил безопасности, - поясняет инструктор.

Однако не нужно забывать, что эти патроны – настоящие, и могут убить человека. Поэтому главное – строго соблюдать технику безопасности.

Практическая стрельба Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как вступить в Федерацию практической стрельбы и что это дает

Каких-то достижений в стрельбе для вступления в Федерацию иметь не обязательно. У вас вообще может не быть опыта в этом плане.

- Главное – желание. Приезжаете к нам на полигон, проходите 2-дневное обучение, сдаете экзамены про теории и практике, - говорит Яков.

Члены федерации могут заниматься на полигоне на более выгодных условиях (один патрон обойдется всего в 19 рублей) и участвовать в соревнованиях.

- Наши спортсмены ездят на соревнования всероссийского уровня и занимают там призовые места. Причем многие из них ранее никогда в жизни не держали в руках оружия и начали интересоваться этим видом спорта в уже зрелом возрасте, - говорит руководитель стрелкового клуба. - Так что возрастных ограничений нет – есть и дети, и взрослые, которым за 60.

Практическая стрельба Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С какого оружия начать стрелять

Инструкторы клуба советуют начать обучение стрельбе с пистолета и потом уже постепенно переходить на карабин. Курс обучения на один вид оружия длится в среднем 1,5-2 часа.

Из чего можно пострелять

В арсенале клуба «Алтайский стрелок» 77 единиц оружия – пистолеты, автоматы, винтовки, «сайга», карабины. Помимо современных образцов, есть и оружие, которое использовалось во времена Великой Отечественной Войны: пулемет «Максим», пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), легендарная винтовка Мосина — самое настоящее оружие победы и др. Кстати, пули в клубе используются только проихводства Барнаульского патронного завода.

Как быстро можно научиться стрелять

- Чтобы научиться обращаться с оружием, получить какой-то минимальный опыт, достаточно 3-4 тренировок. А далее все зависит от того, какого уровня вы хотите достичь: клубного или уровня российских, мировых соревнований. Тут уже, как говорится, нет предела совершенству, - рассказывает Яков.

Насколько дорого заниматься практической стрельбой

Без прикрас, этот вид спорта обходится в копеечку. Даже если вы состоите в Федерации практической стрельбы, то одна тренировка (в ней используется 200 патронов) будет стоит 4,5-5 тысяч рублей. Если хотите участвовать в соревнованиях, то заниматься нужно как минимум пару раз в неделю.

Залог успеха в стрельбе - хорошее зрение?

Нет. Залог успеха - в тренировках. Конечно, зрение играет важную роль, но у нас многие стреляют в очках. Некоторые даже специально заказывают очки с диоптриями для стрельбы.

Целиться нужно одним глазом?

- Можно и двумя, но в таком случае нужно иметь определённый уровень профессионализма. Спортсмены высокого класса целятся двумя глазами. Сейчас и военных, насколько я знаю, начали тренировать целиться двумя глазами. Но новичкам лучше делать это одним глазом: если правша – правым, если левша – левым, - поясняет эксперт.

Правда ли, что женщины стреляют хуже мужчин?

- Нет. Очень часто женщины становятся более меткими стрелками, чем мужчины, - говорит Калинин.

Какие справки нужны для стрельбы и где в Барнауле их получить?

Если у вас нет разрешения на оружие, и вы не являетесь действующим сотрудником силовых ведомств, то для посещения полигона необходимо получить следующе справки:

- Справка от нарколога по форме 003-о/у (ул. Л. Толстого 23)

- Справка от психолога (ул. Луговая 19)

- Справка об отсутствии судимости (можно получить на ГосУслугах).

В случае, если хотите взять с собой ребенка, то на месте нужно будет написать разрешение на стрельбу.

Чем еще можно заняться на полигоне?

Если вы решили провести выходной с семьей или компанией на полигоне, то после стрельбы можно устроить себе и приятный спокойный отдых. На территории комплекса есть кафе, а также несколько беседок на берегу озера, которые можно снять и пожарить шашлык.

СПРАВКА КП

Главные правила стрелкового клуба

1. Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным.

2. Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять.

3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед целью и за ней.

4. Я не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на цель.

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