«У него жена умерла»: соседи рассказали о дворнике, который задушил женщину за отказ от интима

Тело мужчина закопал в роще за своим домом Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском поселке Новосиликатный в роще за одним из домов по ул. Новосибирская пару недель пролежало тело женщины. 30-летняя Елена Витенбек пропала 21 июня. 3 июля в поисковой группе «ЛизаАлерт» появилось сообщение: «Найдена. Погибла». И только сейчас стало известно, что Елену задушили. В жестоком убийстве следствие подозревает местного дворника.

Елена Витенбек пропала 21 июня Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Привел домой, начал приставать

Как рассказали «Комсомолке» в региональном следкоме, познакомилась пара в день убийства. Оба проживали в одном микрорайоне неподалеку друг от друга и могли встретиться на улице. 63-летний барнаулец сразу решил пригласить новую знакомую домой. Известно, что оба любили выпить, на этой почве, видимо, и сошлись. Однако мужчина рассчитывал не только на выпивку, а еще и на интим. Но Елена отвергла ухажера, который был старше ее на 33 года.

- В этом деле все очевидно, мотив понятен. Познакомились, привел к себе домой, начал приставать, женщина отказала, мужчина задушил ее руками, - говорят в ведомстве.

После убийства у дворника созрел план – спрятать тело неподалеку в роще за своим домом. Как говорят местные жители, в эти «дремучие» заросли клена никто даже не заглядывает, только проходят мимо. Дворник отнес тело подальше в кусты и слегка прикопал. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил жить дальше. Жильцы, между тем, спокойно выгуливали собак рядом с зарослями, не предполагая, что буквально в нескольких метрах лежит труп.

Во дворе всегда была чистота

Как говорят жители дома, мужчина был настоящим тружеником. Никаких претензий, нареканий к его работе никто никогда не высказывал – во дворе была идеальная чистота. Молчаливый, сам по себе, взгляд порой странный… Но в целом вежливый и внимательный - с жильцами всегда здоровался и по мере возможности помогал.

- У него соседка по подъезду ребенка недавно родила. Смотришь – он то коляску поднимет ей, то спуститься поможет, - рассказывает одна из жительниц.

А несколько лет назад за свой счет приобрел песок для детей в песочницу. И это несмотря на то, что у мужчины явно были проблемы с деньгами - он ходил по всему поселку и собирал жестяные банки, чтобы сдавать их на металлолом. А еще брал подработку – чистил другие дворы.

Однако у мужчины, как говорят жильцы, были какие-то проблемы с психикой. Когда была жива его жена, она за ним присматривала, но пару лет назад женщина скончалась. И он остался в квартире один.

- Он по состоянию здоровья находился типа под опекой жены. Говорят, что после ее смерти мужчину забирали в психиатрическую лечебницу. Там он пролежал какое-то время, возможно, несколько месяцев. Потом вышел, и вроде кто-то другой оформил над ним эту опеку. У пары есть дочь, но о ней ничего неизвестно. Что касается женщин, то мы никогда не замечали, чтобы он водил их к себе домой, - поделились информацией соседи дворника.

Между тем, мужчина уже сознался в преступлении. Он быстро попал в поле зрение полиции и следователей, и они взяли его в разработку. В его квартире нашли телефон убитой. А сам он показал, где спрятал тело, и дал показания. Дело возбудили по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемого заключили под стражу. О психическом состоянии мужчины следствие пока ничего не может сказать. На данный момент назначены судебно-психиатрические экспертизы.

- Не понятно, зачем молодая женщина пошла в гости к невзрачному мужчине, который гораздо старше ее? – удивляются соседи. – Только ради выпивки? И еще мы задавались вопросом: у нас же камеры повсюду и охрана, но почему охрана не просматривает камеры? Ведь явно же на них зафиксировано, как он труп выносил. Если бы просматривали, то преступление раскрыли бы гораздо быстрее.

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