В Барнауле дворник убил женщину и вывез ее тело на безлюдный участок

Подозреваемого в убийстве задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве жительницы краевого центра. Им оказался 63-летний мужчина, работающий дворником, сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Как установлено следствием, в июне текущего года 31-летняя потерпевшая была в гостях у знакомого мужчины, который работал дворником в одном из микрорайонов города Барнаула. Хозяин предложил гостье близость, но получил отказ. Тогда он руками задушил женщину, после чего вывез ее тело в безлюдный участок местности.

- В ходе грамотно спланированных следственно - оперативных мероприятий преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий период времени, - отмечают в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.