Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 2:05

В Барнауле дворник убил женщину и вывез ее тело на безлюдный участок

Задержали подозреваемого в убийстве жительницы Барнаула
Вера Березовская
Подозреваемого в убийстве задержали

Подозреваемого в убийстве задержали

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве жительницы краевого центра. Им оказался 63-летний мужчина, работающий дворником, сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Как установлено следствием, в июне текущего года 31-летняя потерпевшая была в гостях у знакомого мужчины, который работал дворником в одном из микрорайонов города Барнаула. Хозяин предложил гостье близость, но получил отказ. Тогда он руками задушил женщину, после чего вывез ее тело в безлюдный участок местности.

- В ходе грамотно спланированных следственно - оперативных мероприятий преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий период времени, - отмечают в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.