Только не сметаной и маслом. Чем лечить солнечные ожоги

Лучшее средство при ожоге – это охлаждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Часто после получения солнечных ожогов в ход идут бабушкины методы – намазать раскрасневшуюся кожу жирной сметаной или «умаслить» боль от прикосновений к изжаренным плечам облепиховым маслом. Но оказывается, что так можно сделать только хуже. Как нельзя и как можно лечить солнечные ожоги, рассказала физиолог АлтГУ Инна Воронина.

Степени ожога

– Итак, солнечный ожог — это воспаление наружных слоев кожи в ответ на повреждение ультрафиолетовым излучением. Чаще всего поражается самый верхний слой – эпидермис, реже дерма, в зависимости от степени поражения, - отмечает Инна Воронина.

В зависимости от силы повреждения солнечные ожоги бывают разной степени. Для I степени характерно покраснение кожи, возможна небольшая отечность. Ощутимого дискомфорта человек при этом не испытывает. При II степени затронуты более глубокие слои кожи. Могут вздуться волдыри и появиться ярко выраженная боль. Человек может жаловаться на головную боль, озноб и даже тошноту. III степень ожога встречается крайне редко, однако бывает и такое. В таком случае ухудшается общее состояние организма, поднимается высокая температура, на коже образуются долго незаживающие язвы, нарушается кровообращение и ухудшается работа отдельных органов.

От сметаны ожог станет больше?

Как бы ни было банально, но лучшее средство при ожоге – это охлаждение. Если намазать лишнее – можно навредить.

– И сметана, и масло имеют жирную основу. Жир покрывает кожу пленкой и препятствует теплообмену. Это приводит к увеличению температуры под этой пленкой и, как следствие, увеличению площади ожога. К тому же при высокой температуре в молочных и молочнокислых продуктах быстро размножаются опасные бактерии и микроорганизмы, - отмечает Инна Воронина.

Сметану лучше употребить в пищу, а к месту ожога лучше приложить прохладный компресс с водой или отварами противовоспалительных трав – ромашки, календулы, зеленого чая. Также хорошо работают специальные средства после загара на нежирной основе - обычно они называются «молочко».

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