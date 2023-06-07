Штаны из конопли. Одежду какого цвета и из какой ткани лучше всего носить в жару

Самое главное в одежде все же не цвет, а материал Фото: Олег УКЛАДОВ

По сети гуляет «подсказка» - какого цвета одежду лучше всего носить в жару. Судя по картинке, самыми подходящими цветами для аномального пекла (которое неделю простоит на Алтае!) являются белый и желтый. А вот одежду синего, черного, зеленого, фиолетового цветов вообще лучше отложить до холодных времен. Так ли это на самом деле, мы спросили у профессора, доктора физико-математических наук, зав. кафедрой общей и экспериментальной физики АлтГУ Владимира Плотникова.

- У светлого тона поглощение тепла понижено, а у темного – повышено, - объясняет профессор. - Темный поглощает больше тепла и больше нагревается. Плюс мы еще «нагреты» до 36,6. Все это суммируется, и температура на поверхности тела становится более высокой. Организм на это реагирует.

Поэтому, по словам, Владимира Александровича, белый – действительно, лучший цвет для жаркой погоды с точки зрения отражательной способности. А вот желтый, по сути, равноправен с черным, синим, зеленым и прочими цветами. И по отражательной способности от них ничем не отличается.

Но самое главное все же не цвет, а материал. Любая одежда из натуральной ткани (даже темная) будет намного комфортнее синтетической (даже белой).

- Во-первых, синтетические ткани - плотные. Во-вторых, в них отсутствуют капиллярная система, которая обеспечивает поглощение паров, влаги от нашего тела (человек потеет, влага испаряется, мы охлаждаемся). Естественные ткани делают из естественных волокон, а волокна у растений – это капилляры, по которым когда-то двигались питательные вещества и влага. У синтетических тканей таких каналов попросту нет, - поясняет доктор наук.

Поэтому в жару нужно носить одежду из хлопка, льна и… конопли (если найдете, конечно).

- Конопля особенно хороша. Я помню, моя бабушка сама ткала из этого растения ткань на рубахи. У конопли очень крупные капиллярные полости в силу того, что она вырастает в высоту до 3-4 метра, – поясняет Владимир Плотников.

Подводя итог, можно сказать, что лучший вариант для палящего зноя – белая одежда из х/б ткани или льна. Ну, а идеальный вариант – штаны, рубаха или платье такого же цвета из конопли.