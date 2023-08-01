Выход скота на дорогу мог стать причиной смертельного ДТП с туристическим автобусом на Алтае

Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил туристов из Татарстана, Самарской и Московской областей Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

31 июля в Чемальском районе Республики Алтай произошло очередное происшествие с туристами. В трех км от села Чемал на трассе столкнулись ассенизаторский автомобиль HINO Ranger с микроавтобусом Mercedes-Benz, в котором находилось 20 туристов, в том числе двое детей.

По информации МВД по Республики Алтай, 55-летний водитель грузовика HINO выехал на встречную полосу и врезался в боковую часть микроавтобуса, за рулем которого находился 46-летний житель Новосибирской области. Микроавтобус перевозил туристов, приехавших на отдых в Горный Алтай из Татарстана, Самарской и Московской областей. Всего в салоне находилось 20 человек: водитель, гид и 18 туристов, в том числе двое детей. Туристическая группа ехала на экскурсию к водопаду Чичкыш.

Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил туристов из Татарстана, Самарской и Московской областей Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка микроавтобуса. По предварительным данным, она приехала на отдых из Казани. Также травмы разной степени тяжести получили 6 человек. Как сообщили в прокуратуре республики, оба водителя прошли освидетельствование и были трезвыми.

Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил туристов из Татарстана, Самарской и Московской областей Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Анонимные источники, знакомые с водителем грузовика HINO, с его слов сообщают, что выехать на встречную полосу водителя вынудил скот, который вышел на дорогу. Сейчас мужчина находится в шоковом состоянии и толком не может ничего пояснить. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Прокуратурой республики Алтай проверена законность возбуждения уголовного дела по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования дела находится на контроле в прокуратуре республики.

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