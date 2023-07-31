Перевела деньги 22 раза: мошенники выманили у жительницы Алтая 1,75 млн рублей

Также женщина взяла кредит Фото: Олег УКЛАДОВ

61-летняя жительница Новоалтайска сделала 22 перевода мошенникам и лишилась 1,75 млн рублей. Подробнее о том, по какой схеме действовали аферисты, рассказали в региональном управлении МВД.

Сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником одного из мобильных операторов связи. Мужчина сказал, что у жительница Алтайского края якобы заканчивается срок действия сим-карты. По его словам, совсем скоро сим-карту женщины заблокируют и пользоваться ей больше не получится. Для того, чтобы она действовала бессрочно нужно было зарегистрировать заявление на одном из популярных сайтов и назвать код, который придет на телефон.

Через некоторое время с женщиной связалась якобы сотрудница службы безопасности банка. Девушка сказала, что нужно выполнить несколько действий, чтобы сохранить деньги. В итоге жительница Новоалтайска пошла в банк и сделала 22 перевода мошенникам, потеряв более миллиона рублей. После этого она взяла еще 295 тысяч рублей в кредит.

– Более 400 тысяч рублей, которые находились на счете, были ее личными сбережениями. Эти деньги она также перевела на продиктованные ей лицевые счета, – добавили в МВД.

После получения денег мошенники перестали звонить жительнице Новоалтайска. Женщина поняла, что ее обманули обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и ищут мошенников.

Полицейские призывают жителей и гостей Алтайского края быть бдительными.

Напомним, среди других популярных схем, по которым действуют мошенники – покупка, продажа в интернете несуществующего товара, получение посылки с товаром плохого качества, «звонок от сотрудника банка» или «правоохранителя», а также звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду».

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