Барнаульские волонтеры «Том Сойер Фест» восстанавливают дома с вековой историей

Отреставрированный силами волонтеров дом на улице Анатолия, 160. Фото: Елена Бутакова

В Барнауле волонтеры «Том Сойер Фест» реставрируют дома с более чем вековой историей. О том, что это за фестиваль «Комсомолке» рассказала организатор и координатор проекта Елена Бутакова.

«Том Сойер Фест» назван в честь озорного персонажа повести Марка Твена, который хоть и не любил красить заборы, но зато вдохновил на это других. Цель фестиваля – реставрация старинных деревянных зданий.

Идея фестиваля

Фестиваль зародился в Самаре в 2015 году. За это время по всей России восстановили более 110 домов. В 2022 году «Том Сойер фест» пожаловал и в Барнаул. В прошлом году волонтеры фестиваля отреставрировали дом по улице Анатолия, 160, а в этом году настала очередь соседнего дома – Анатолия, 162.

Этот дом известен тем, что раньше в нем жил купец. На первом этаже была мастерская по валянию валенок, а на втором жилые помещения. Со временем жильцы освоили оба этажа. Сам дом красуется на улицах Барнаула с 1896 года и пережил пожар в 1917.

Главная идея фестиваля – это восстановление не только исторического облика самих домов, но целой среды. Волонтеры восстанавливают деревянные дома, а в планах у них вернуть улице Анатолия вид, царивший там 100 лет назад.

- Мы восстанавливаем не только единичные объекты, мы хотим восстановить часть улицы. Тот самый исторический дух, который можно увидеть и почувствовать только на старых улочках, в старых двориках, очень нужен Барнаулу, - говорит Елена.

Организаторы уже договорились с жильцами дома по улице Анатолия, 164 на реставрацию их дома в следующем году, так что замысел команды фестиваля вполне может воплотиться в жизнь.

Чтобы стать волонтером, никаких специальных знаний не требуется. Фото: Елена Бутакова

Заботливые хозяева

Люди, участвующие в фестивале очень разные, у них разные профессии, разный жизненный опыт, возраст, но объединяет их всех любовь к родному городу, к его истории.

- Это не просто жители города, которые пользуются его благами, они заботливые хозяева в своем доме. Им не все равно на то, каким будет место, где они живут. Им важно сохранить то немногое, что досталось нам от прошлого. Том Сойер – это история не только про забор, но и про то, чтобы привлечь как можно больше людей к этому делу, как и поступил персонаж одноименной повести. Не обязательно приходить весь сезон, махать кистями до упаду, но можно уделить несколько часов в неделю и это уже будет огромная помощь, - отмечает организатор фестиваля.

Как сказано в описании сообщества «Том Сойер Фест» Вконтакте, волонтеры дарят новые смыслы историческому центру Барнаула. А это значит, что они не только вдыхают новую жизнь в дома, но и сохраняют наследие города, привлекают к нему внимание.

- В других городах есть примеры, когда целые районы находились в запустении, но благодаря фестивалю эти районы стали точкой притяжения, там открывались кафе, магазинчики, места для развлечений. Хотелось бы того же и для Барнаула, - делится планами Елена.

Но без финансовых вложений, конечно же, дома не восстановить. Сейчас партнерами фестиваля являются строительные организации. Помимо бизнеса помочь проекту могут и горожане, и не обязательно рублем.

- У кого-то могут остаться инструменты после ремонта, строительные материалы. Нам это тоже нужно, поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству, - говорит координатор «Том Сойер Фест».

Для организаторов фестиваля самое сложное – это привлечь новых людей. Несмотря на то, что городская администрация оказывает информационную поддержку, не все понимают, как стать волонтером.

Чтобы присоединиться к проекту нужно прийти по адресу Анатолия, 162 со вторника по пятницу с 18 часов до 21 и в субботу с 16 до 20 часов.

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