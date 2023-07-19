Как в Барнауле благоустраивают парки

Парк «Юбилейный» Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле полным ходом продолжается восстановление и благоустройство городских парков. По словам подрядчиков, все работы продвигаются согласно графикам, а где-то даже с опережением.

Работы в парках ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» - это парк «Центральный», «Юбилейный». «Изумрудный» преображается за счет краевого и городского бюджетов.

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Работы в самом старом парке города ведутся ударными темпами. Подрядчик заверяет, что все текущие вопросы по благоустройству закроет в срок. Сейчас уже уложены дорожки из плитки, а на входе со стороны «Старого базара» появился пандус. По периметру проложили электрокабель, к которому в дальнейшем подключат фонари для освещения парка, а для безопасности посетителей и сохранности самого объекта установят камеры видеонаблюдения.

«Сердце» парка - фонтан - тоже попал в план по реконструкции. Сейчас он все еще в работе, но в высокой степени готовности. Уже в августе его планируют включить в тестовом режиме. Пока что около него готов каркас беседки, которая неоспоримо станет еще одним украшением «Центрального».

Уже со дня на день в месте, где минувшей зимой был каток, начнут укладывать новый асфальт. После этого останется нанести небольшой лоск: установить малые архитектурные формы, смонтировать фонари, вернуть на прежние места все лавочки и урны - и можно вновь открываться.

По контракту подрядчик должен успеть все завершить до конца года, но работа ведется с опережением, и у барнаульцев есть все шансы встретить золотую осень уже в обновленном парке.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

В парке «Юбилейный» продолжается очередной этап благоустройства. В этом году там запланировали заасфальтировать велобеговую дорожку, и на данном этапе готово уже больше 70% от общего объема работ. Если погодные условия будут благоприятными, то подрядчик готов отчитаться перед заказчиками уже в сентябре. А вообще, посетители уже сейчас могут приходить на прогулки. В парке оборудованы пешеходные дорожки, установлены лавочки, урны, освещение.

- Те работы, которые запланированы в этом году, позволят обеспечить более комфортное пребывание и передвижение горожан в парке. Уже в осенний период жители смогут пользоваться обновленными участками парка, - отметил ранее заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

«ИЗУМРУДНЫЙ»

О том, каким уже стал парк «Изумрудный» этим летом, можно рассказывать долго, но лучше прийти и увидеть все лично. Уже готова одна из входных групп, а центральная находится на реконструкции. В скором времени она приобретет обновленный вид, но в историческом исполнении. Также появилось новое ограждение, продолжается работа над амфитеатром и пешеходными дорожками. К середине августа очередной этап благоустройства парка будет завершен.

ПАРК ИМЕНИ ЛЕНИНА

Тем временем в администрации города обсудили планы на будущий год. Напомним, в рамках голосования за благоустройство общественных территорий победу одержал бывший парк имени Ленина.

- Первоочередная наша задача - сформировать четкие границы земельного участка, исходя из этого разработать проект, в том числе определить этапность работ, чтобы комплексно подойди к созданию в городе еще одной комфортной и благоустроенной общественной территории, - подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Концепцию развития парка разработают при непосредственном участии горожан. В ближайшее время сформируют анкету, с помощью которой власти узнают, какой хотят видеть барнаульцы обновленную зеленую зону. Далее начнется разработка эскизного плана и проектно-сметной документации. Ее должны подготовить до конца года.

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