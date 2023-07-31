Феноменальный ажиотаж. Выставка «Сибирь – XIII» в Барнауле побила рекорды

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершилась Межрегиональная выставка «Сибирь – XIII». Такого ажиотажа вокруг художественных выставок в Барнауле еще не было. И на открытии, и в последующие дни в Титов-Арене было многолюдно. И это в аномальную жару, когда, казалось бы, больше всего тянет окунуться в прохладную воду - тысячи людей выбирали погружение в искусство.

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников Фото: Олег УКЛАДОВ

- Масштабное культурное событие для наших палестин,- отметил после выныривания из лабиринта огромного вернисажа поэт Владимир Токмаков.

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников Фото: Олег УКЛАДОВ

За эти три недели в соцсетях появились невиданное количество «картинок с выставки». Было любопытно наблюдать, кто и что выбирает для снимков из 1500 произведений искусства. Порой люди неожиданно обнаруживали в картинах свое отражение.

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников Фото: Олег УКЛАДОВ

На бесплатной выставке все это время бесплатно проводились экскурсии и мастер-классы с трансляцией.

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие зрители приходили не одному разу. Всмотреться, остановиться, задуматься, удивиться. Или расплакаться…У меня, например, подступили слезы возле триптиха Елены Бобровой из Омска «Не слышу зла, не вижу зла, не говорю о зле». Этот трагический философский сюжет с посылом «не множить зло» стал одним из фаворитов зрительских симпатий.

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

В зрительском голосовании победили и барнаульские художники Валерий Октябрь (работа «Суровый Алтай») и Антон Кондаков из Барнаула (работа «Штиль»). Наград, дипломов и поощрений на закрытии выставки было вручено много. Алтайский художник Александр Емельянов получил диплом Демидовского фонда за представленные работы «Прощание славянки» и «Демидовы», специальную премию партнер СИБИРЬ — XIII — бренд «Легенды Алтая» вручил новосибирскому художнику Михаилу Карнаеву за пейзаж «Субботний вечер в Манжероке», диплом за мастерство художника и вклад в развитие искусства на Алтае получил Николай Зайков и т.д.

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

Всего за эти три недели выставку «Сибирь – XIII» (цифру 13, кстати, организаторы побаивались и, как видимо, зря) посетили почти 40 тысяч человек. Такого не только на Алтае, но и в масштабах Сибири не было. Ну как тут не вспомнишь знаменитую фразу - «Барнаул- столица мира!».

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

В мощной экспозиции были представлены 1500 произведений искусства 713 художников. Фото: Владимир Ильин

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