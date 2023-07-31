Разведчикам СВО отправили из Алтайского края «костюмы-невидимки»

Депутат Госдумы Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах продукции предприятия Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Барнаула алтайским разведчикам в зону СВО отправили партию уникальной защитной экипировки. Новую форму можно справедливо назвать «костюмом-невидимкой», ведь она способна скрыть бойца от тепловизора. Подробнее об инновационной технологии – в материале «КП».

Эффективность проверена

«Невидимость» формы для противника обеспечивается за счет специальной ткани, технологию изготовления которой разработали на барнаульском предприятии НТО «Лазер». Аналогов ей в стране нет. Спецткань экранирует инфракрасный свет и делает бойца практически незаметным для тепловизора. На ее разработку ушло около года. Эффективность проверялась, как говорится, в полях. Разработчики купили высокоточный тепловизор, и сами тестировали костюм в лесу и на полигонах. Испытания показали – в этой форме противник не заметит даже целую разведгруппу в засаде.

Спецткань экранирует инфракрасный свет и делает бойца практически незаметным для тепловизора Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мы добивались того, чтобы он был легкий и не нагревался. Неважно, на чем установлен тепловизор: на снайперском прицеле, на беспилотнике либо на дроне – костюм не будет видно, – рассказывает генеральный директор, учредитель ООО «НТО «Лазер» Антон Иванов.

Комплект такой формы подразумевает полное покрытие тела бойца – ничего не должно оставить следа. В набор входят штаны, верх, перчатки. Пончо можно использовать как палатку. Также материал хорошо сохраняет тепло и защищает от морозов. Сейчас предприятие разработало летний вариант – в нём будет не так жарко. Кроме того, что материал невидимый для тепловизора, он еще бесшумный.

Договор на 2 млн рублей

Депутат Госдумы Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах продукции предприятия и подписал договор на приобретение сотни костюмов для разведчиков на 2 000 000 рублей. Вместе с командиром и старшиной разведроты он прибыл на предприятие, чтобы передать амуницию для алтайских бойцов.

Аналогов разработанной на Алтае спецткани в стране нет Фото: Олег УКЛАДОВ

– Существует расхожее мнение, что русские умны, изобретательны, но свою идею довести до реализации не способны. Но как мы видим – способны, и уже сейчас научно-техническое объединение «Лазер» и производит, и передаёт нашей армии защитные костюмы. Я хочу выразить искреннюю благодарность и авторам изобретения, и тем, кто собирал техническую документацию, которая необходима, чтобы осуществить выпуск этой продукции, и тем, кто испытывал эти костюмы, – отметил Александр Прокопьев, депутат Госдумы.

Пока эти костюмы выпускаются небольшими партиями и доставляются на передовую через благотворителей и волонтерские организации. Однако предприятие уже получило сертификат Минобороны РФ, что позволит расширить производство до 10 тысяч штук в месяц, а также создать большие накидки на танки и другую технику.

Генеральный директор «ПО Комбриг» Виталий Попов считает, что новая разработка на самом деле спасает здоровье и жизни бойцов, и в итоге влияет на результат СВО.

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