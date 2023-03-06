Фуру с гуманитарной помощью для раненых отправили из Бийска в ЛНР

Александр Прокопьев. Фото: Сергей Кулыгин

В Луганскую народную республику с Алтайского края выехала фура с гуманитарной помощью. 80 кубов груза с генераторами, лекарствами, постельными принадлежностями распределят между четырьмя военными госпиталями.

Груз был сформирован на средства депутата Госдумы Александра Прокопьева.

- Дольше всего мы ждали военно-медицинские тактические рюкзаки. Они были изготовлены по нашему заказу во Владимирской области и существенно отличаются от обычных. Самое правильное слово, которое можно подобрать для описания его характеристик – это усиленный. Рюкзаки имеют необходимые карманы для того, чтобы расположить бинты, шприцы, и даже вот карман для термо-мобильных препаратов, - рассказал депутат.

Бийчане, узнав, что планируется к отправке партия гуманитарного груза для госпиталей, тоже решили внести свой вклад. Советы ветеранов, студенты, ассоциация операторов школьного питания собрали 150 кг шоколада.

Фото: Сергей Кулыгин

- Каждый раз история повторяется – люди, с которыми я даже не знаком, звонят и просят взять на борт то, чем они хотят поделиться, порадовать наших бойцов. И это не политическая акция. Это искреннее желание поддержать нашу армию, поддержать наших ребят, - говорит Александр Прокопьев.

Журналисты телеканала «Толк», узнав, что в госпитали отправляются телевизоры с портом usb, закачали на флешки интересные фильмы. Кинокартины помогут бойцам скоротать время на больничной койке и поднять настроение.

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