В каком состоянии 67 детей, которые отравились в лагере «Горный орленок» на Алтае

После массового отравления возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай приостановили работу лагеря «Горный орленок», в котором отравились 67 детей. Что накануне съели воспитанники и как они себя сейчас чувствуют – в материале «КП».

Всего в лагере «Горный орленок», который находится на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе, отдыхало 354 ребенка. Начиная с 26 июля, дети стали обращаться к фельдшеру с жалобами на недомогание и признаками отравления. К 29 июля число заболевших достигло 67. Это дети разного возраста – с 7 до 17 лет. Также отравились двое взрослых.

В связи с массовым отравлением региональный следственный комитет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

– В ходе предварительного следствия по уголовному делу с учетом фактически установленных обстоятельств следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц образовательной организации, ответственных за безопасное и комфортное пребывание детей в лагере, – отметили в пресс-службе СК,

Роспотребнадзор Республики Алтай проводит эпидемиологическое расследование. Как рассказали «КП» в ведомстве, предварительно, у заболевших диагностирован иерсиниоз. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований.

Иерсиниоз передается через грызунов. Возбудители инфекции находятся в желудочно-кишечном тракте мышей, выделяются с фекалиями и попадают в почву, мелкие водоемы, корма и пищевые продукты. Человек может заразиться кишечным иерсиниозом при употреблении мяса, молока, если пища не прошла необходимую термическую обработку. Также инфекция может попасть в организм человека при поедании грязных фруктов и овощей, которые лежали на складе, в погребе или холодильнике. Известно, что накануне заболевшие ели бананы. Однако точный очаг кишечной инфекции и возбудитель еще устанавливаются.

У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тем не менее, всех госпитализировали для наблюдения.

– Медицинские работники обследовали всех отдыхающих в лагере детей. Новых случаев на данный момент не выявлено. Больным оказана необходимая медицинская помощь. У них зафиксирована лёгкая степень заболевания. Принято решение о временной изоляции всех заболевших с целью наблюдения, – прокомментировали в Минздраве.

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