Четыре редчайших снежных барса впервые попали в фотоловушки в Алтайском заповеднике

Снежные барсы - редчайшие хищники Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Впервые за весь период наблюдений в объективы фотоловушек на Шапшальском хребте в Республике Алтай попали четыре редчайших снежных барса. Снимками поделились сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

В июле специалисты получили записи с фотоловушек, установленных на Шапшальском хребте, и их жал сюрприз. В объект впервые попали четыре ирбиса. В заповеднике отмечают, что из-за труднодоступности территории камеры проверяют один раз в год, поэтому данные получают с задержкой. Государственные инспекторы Вали и Ринат Сибгатуллины и старший государственный инспектор, начальник отдела охраны Сергей Абрамов, преодолели гребни гор, чтобы получить уникальные кадры.

Путешествие принесло поразительные результаты. Записи показали, что 4 августа прошлого года перед камерами позировали самка и два её котёнка, а 25 октября мимо камер прошёл еще один барс - самец. В предыдущие годы в объективы чаще всего попадали одна-две особи. И самка, и самец уже регистрировались ранее.

– На хребтах Шапшальском и Цаган-Шибету обитает трансграничная группировка ирбиса. Исследовательская работа показала: барсы заходят на западный макросклон Шапшала на территорию Алтайского заповедника. Круглогодичному обитанию препятствует глубокий снег зимой и слабая кормовая база, – рассказал Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского заповедника.

Добавим, что первые кадры редких кошек с установленных фоторегистраторов, подтвердившие обитание снежного барса в Алтайском заповеднике на хребте Шапшал, ученые получили в 2017 году. Участие в установке и проверке камер фоторегистраторов принимают сотрудники оперативной группы отдела охраны Алтайского заповедника.

Ирбис до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает. По оценкам экспертов, в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 особей ирбиса, а во всем мире обитает не более 4 тысяч редких кошек.

Ранее мы писали о том, что фотоловушки сняли тайную жизнь медведей в Алтайском заповеднике. Косолапые не только позировали, но и проявляли интерес к технике. Одни из хозяев тайги сломали фотоловушку, а другую сорвал, но она осталась в рабочем состоянии. Чтобы получить снимки с Южно-Телецкой сети фотоловушек сотрудники заповедника преодолели 100 километров на лодке и еще 49 пешком.

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