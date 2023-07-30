«Ни душа, ни туалета, ни воды, ни еды»: участница шоу «Выжить в Дубае» честно рассказала о съемках в проекте

Анастасия Балахнина на премьере шоу «Выжить в Дубае» Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Вера в чудеса помогла жительнице Бийска Анастасии Балахниной попасть на телешоу канала ТНТ «Выжить в Дубае». Как признается сама Анастасия, на проекте она оказалась по воле счастливого случая. К сожалению, дойти до финала у нее не получилось, но зато сбылась давняя мечта – Анастасия познакомилась с Павлом Волей.

- Анастасия, расскажите, как вы попали в проект?

- Начну издалека. В 2019 году под Новый год я написала в своем альбоме, в котором пишу желания, что хочу работать в проекте с Павлом Волей. Привычка записывать желания у меня с самого юношества. У меня уже много альбомов, которые я бережно храню, и периодически вычеркивая то, что сбылось. Мечта про Павлу Волю была из серии «точно не исполнится никогда». Я даже напрочь забыла про нее. Вспомнила, когда уже попала в проект, где он был ведущим.

- А почему именно Паша Воля?

- Я наблюдаю за ним давно, подписана в социальных сетях. Мне он нравится, как медийный человек. Не сказала бы что я его фанат, просто смотрю на него и думаю: «Как он клевый!». Однажды увидела у него анонс шоу и там была ссылка на анкету. Перешла по ссылке, очень быстро все заполнила, так как сильно торопилась, записала видео-визитку и отправила.

- Что было дальше? Вам позвонили и сказали, что вы прошли кастинг?

- Да, было несколько этапов кастинга по зуму. А потом мне пришло сообщение, что меня приглашают в шоу. Вы не представляете, что я пережила! Нам нельзя было говорить, куда мы уезжаем. О проекте знал небольшой круг близких. В Дубай мы полетели из Москвы на двухэтажном самолете. Когда мы приехали, нас поселили в шикарном отеле. Мой номер был 500 кв.м! Место потрясающее!

- А где жили звезды?

- Первый день нашей команде сделали поблажку, и мы жили в номере «Люкс», а команда звезд в пустыне. Призом за каждое состязание была ночь в отеле. Когда наша команда стала проигрывать, нам пришлось жить в палатках в пустыне.

- Трудно было в пустыне? Какие там условия?

- Абсолютно никаких. Там были палатки, шатры и все. Ни душа, ни туалета, ни воды, ни еды. Раз в день приходил бедуин, приносил нам немного воды и риса. Душ мы построили на третий день. Ведущая Ляйсан Утяшева привезла нам воду для него, но на всех ее не хватило. Трудно было на жаре +40. Мы даже одежду не меняли.

- Если говорить про звезд, тот же Паша Воля, какой он в реальности? Вы общались?

- С ним мы общались только в кадре. А звезды – это, прежде всего, люди, такие же, как и мы. Они чуть успешнее, но они такие же душевные. У них тоже есть страхи, они тоже косячат, как и мы. Звездности у них нет. К нам вся съемочная команда, все звезды относились как к равным. Еще хочу сказать, что вся команда шоу очень большие трудяги. Операторы, звукооператоры и другие. Не знаю когда они успевали отдыхать, но мы ложились - они нас еще снимали, просыпались - они нас уже снимали. Работали всегда.

- Какие отношения все-таки были между Тимуром Батрутдиновым и Ангелиной Татарченковой? Была ли между ними искра или это просто режиссерский ход?

- Тимур – это очень заботливый мужчина. Он знает все женские слабости и знает, как сделать так, чтобы любая девушка «поплыла». И он своим обаянием пользовался. А Ангелина, она очень приятная девушка, очень добрая и эмпатичная, ее невозможно не полюбить. Мое личное мнение, что искренность между ними была, искорка и с той, и с другой стороны была. И не было никаких режиссерских ходов – все эмоции настоящие!

- Какие отношения были внутри команды? Была ли напряженность?

- Мы познакомились только тогда, когда ехали на машине уже на место. Все взаимодействие между нами началось в кадре. У нас у всех была одна общая черта – чувство юмора. Мы много смеялись, шутили и это нас сплотило. Напряженность появилась только тогда, когда началось голосование на выбывание, но была она непосредственно до и после голосования. В остальное время атмосфера царила дружеская.

- Казусные случаи во время съемок были?

- В первую ночь в пустыне ребята решили ночевать на улице. А как же! Жара под 40. Дима и Сергей ушли из палаток и в 4 утра они замерзли так, что их трясло. Мы не знали, что в пустыне ночью температура опускается до 5 градусов. Они не могли согреться до рассвета. А с рассветом снова пришла жара и этот контраст удивителен.

Еще в первый день меня потеряли в номере отеля. Я была на террасе, задремала там на диванчике и меня не могли найти. То есть представляете, какой огромный номер, даже удалось в нем потеряться.

- Когда вы туда ехали, вы были нацелены на победу или просто ехали поучаствовать, развлечься?

- Когда мне сообщили, что я прошла кастинг, полечу в Дубаи, увижу звезд, у меня наступила эйфория. Я даже не верила, что это со мной происходит! Было даже немного страшно, ведь я не знала, что меня ждет. В таком приподнятом настроении, во время всех этих съемок мне было некогда даже остановиться и подумать о том, что я должна победить. Не могу сказать, что я ехала туда выигрывать и драться за победу, но и не могу сказать, что приехала покайфовать и расслабиться. Я ехала туда прежде всего за эмоциями и за приключениями.

- Было обидно, когда провели рокировку и вы выбыли вместо другого участника?

- Да, было немного неприятно, конечно.

- На что бы потратили призовые 10 млн рублей в случае победы?

- На что-то нужное, для себя, для быта и обязательно бы съездила с детьми в Диснейлэнд. Это моя мечта детства!

Справка КП

«Выжить в Дубае» - это уникальное и масштабное шоу, которое соединило в себе два мира – мир роскоши и мир обычных людей. Две команды – «Звездная» и «Народная» встретились в красивейшем мегаполисе для того, чтобы испытать себя в состязаниях. Одной из главных особенностей является то, что участники «Народной» команды ни разу не были за границей, в отличии от звезд привыкших жить роскошной жизнью.

Смотрите шоу «Выжить в Дубае» по воскресеньям в 19 часов на канале ТНТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как иподьякон в актеры подался: бийчанин рассказал о карьере в большом кино, работе с «Кейт Уинслет» и постельных сценах

Игорь Негодяев еще в шесть лет заявил, что хочет стать актером (подробнее)