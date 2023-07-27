Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из популярных мобильных операторов связи Фото: Вера Березовская

62-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников, которые действовали по новой хитрой схеме. Аферисты похитили с его счета больше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайском краю.

Потерпевший рассказал, что ему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из популярных мобильных операторов связи. Звонивший сказал, что у абонента истекает договор на обслуживание сим-карты. Чтобы продлить ее действие и дальше пользоваться услугами связи, барнаулец должен назвать отправленный на его телефон код для подтверждения личности.

«Потерпевший без сомнения сообщил неизвестному код из поступившего смс-сообщения. На следующий день мужчина попытался зайти в личный кабинет банка, чтобы провести ряд необходимых платежей, но не смог этого сделать»,– рассказывают в МВД.

Чтобы разобраться с проблемой, барнаулец отправился в банк. Там его ждала неприятная новость – с его счета было списано 115 тысяч рублей, а также на его имя оформили кредит на сумму 700 тысяч рублей. Все деньги перевели неизвестному лицу.

Мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Сотрудники выяснили, что код из смс был ключом для доступа в личный кабинет банка. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье и краже денег с банковского счета. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

Полицейские призывают не сообщать никому какие-либо коды или иную информацию, которая приходит на телефон. При поступлении любых звонков от неизвестных нужно прервать звонок и самому перепроверить информацию у своего оператора связи или в банке.

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