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Происшествия27 июля 2023 5:20

Просят продлить действие сим-карты: в полиции рассказали о новой хитрой схеме мошенничества

Со счета барнаульца мошенники похитили более 800 тысяч рублей, действуя по новой схеме
Вера Березовская
Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из популярных мобильных операторов связи

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из популярных мобильных операторов связи

Фото: Вера Березовская

62-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников, которые действовали по новой хитрой схеме. Аферисты похитили с его счета больше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайском краю.

Потерпевший рассказал, что ему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из популярных мобильных операторов связи. Звонивший сказал, что у абонента истекает договор на обслуживание сим-карты. Чтобы продлить ее действие и дальше пользоваться услугами связи, барнаулец должен назвать отправленный на его телефон код для подтверждения личности.

«Потерпевший без сомнения сообщил неизвестному код из поступившего смс-сообщения. На следующий день мужчина попытался зайти в личный кабинет банка, чтобы провести ряд необходимых платежей, но не смог этого сделать»,– рассказывают в МВД.

Чтобы разобраться с проблемой, барнаулец отправился в банк. Там его ждала неприятная новость – с его счета было списано 115 тысяч рублей, а также на его имя оформили кредит на сумму 700 тысяч рублей. Все деньги перевели неизвестному лицу.

Мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Сотрудники выяснили, что код из смс был ключом для доступа в личный кабинет банка. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье и краже денег с банковского счета. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

Полицейские призывают не сообщать никому какие-либо коды или иную информацию, которая приходит на телефон. При поступлении любых звонков от неизвестных нужно прервать звонок и самому перепроверить информацию у своего оператора связи или в банке.

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