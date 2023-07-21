SMS-атака: алтайский пенсионер отправил более 100 сообщений на экстренный номер 112

Мужчина своими сообщениями парализовал работу операторов телефона экстренных вызовов Фото: Вера Березовская

В Республике Алтай произошел необычный случай. Пенсионер, видимо, от скуки, отправил более сотни сообщений на номер экстренной службы 112. Как рассказали в пресс-службе управления ГОЧС и ПБ по Республике Алтай, ни о каких экстренных ситуациях, реальных или ложных, в тексте сообщений не говорилось.

Личность отправителя установили быстро. Им оказался 68-летний житель села Чемал. С мужчиной даже попытались связаться по телефону, но он на звонки не отвечал.

- Зачем мужчина отправлял смс, пока неизвестно. Однако из-за того, что по регламенту операторы 112 должны реагировать на каждое сообщение, мужчина своими смс буквально парализовал их работу, - сообщили в пресс-службе ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

О чем писал телефонный хулиган, выяснить не удалось из-за запрета на разглашение такой информации. Но в управлении пояснили, что текст сообщений был неприятный, похожий на бред.

В итоге история закончилась тем, что специалисты передали данные мужчины в полицию.

КСТАТИ

В управлении ГОЧС и ПБ также напомнили, номер 112 предназначен только для экстренных ситуаций! Ложные вызовы, включая «хулиганские» SMS, по этому номеру недопустимы! Если кто-то решит пошутить, надо помнить, что это может привести как к административной, так и к уголовной ответственности.

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