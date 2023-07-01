Фотоловушки сняли тайную жизнь медведей в Алтайском заповеднике

Медведь прошел мимо фотоловушки Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Работники Алтайского заповедника под руководством ведущего научного сотрудника Юрия Калинкина проверили камеры фотоловушек и поделились снимками диких животных. Помимо прочего, ученые опубликовали немало кадров с медведями.

Чтобы получить снимки с Южно-Телецкой сети фотоловушек ученые преодолели 100 километров на лодке и еще 49 пешком. Также проверили работу автоматических датчиков температуры и влажности воздуха Кыйгакского высотного профиля.

По итогам проверок камер фоторегистраторов получили 28 тысяч снимков животных.

Медведь Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

- Созданная сеть фотоловушек позволит вести полноценные наблюдения за состоянием группировок крупных млекопитающих района, - отметил Юрий Калинкин.

В будущем сеть хотят расширить, увеличив число фотоловушек до 15 камер.

В объективы фотоловушек попали несколько медведей. Любопытно, что косолапые не только позировали, но и проявляли интерес к технике. Одни из хозяев тайги сломали фотоловушку, а другую сорвал, но она осталась в рабочем состоянии.

Медведь Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Кроме того, ученые проверили 7 автоматических датчиков температуры и влажности воздуха Кыйгакского высотного профиля. Два датчика повредили белки, устройства починили. Датчики замеряют показания каждые 4 часа. Благодаря их работе впервые, с декабря 2020 года, получены данные о температуре и влажности воздуха на разных высотных уровнях лесного пояса.

- Вся информация, полученная в ходе проведения полевых работ будет проанализирована и использована при планировании дальнейших исследований по этим направлениям в Алтайском заповеднике, - отметили ученые.

Ранее мы рассказывали о жизни медвежат-сирот Тишки и Тоши в Алтайском биосферном заповеднике. Двухмесячные малыши сразу же освоили новую территорию внутри вольера и с удовольствием приняли водные процедуры в подготовленном для них маленьком проточном водоем. Когда медвежата подрастут, их планируют вернуть в дикую природу, где они будут вести самостоятельную жизнь.

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