В Обском заказнике на Алтае погибли редкие черные аистята

Аистята еще не успели подрасти. Фото: Владимир Меновщиков

Птенцы редкого черного аиста, за которыми вели наблюдение в заказнике «Обской» в Алтайском крае, погибли. Малыши стали жертвой хищного орлана-белохвоста. Об этом рассказал Владимир Меновщиков, государственный инспектор «Алтайприроды».

– К сожалению, аистята, за которыми мы наблюдали, погибли. Им много пришлось пережить за свою короткую жизнь: непогоду, нападения коршунов (когда погибли два птенца) и вот сейчас, когда два оставшихся птенца стали такими большими и, казалось бы, что все опасности позади, но появился орлан-белохвост, – написал Владимир Меновщиков на своей странице в «ВКонтакте».

Госинспектор отметил, что корма аистам вполне хватало - на территории заказника есть множество водоемов с рыбой и каждый год затапливается пойма. Главной проблемой были хищные птицы. Например, увеличилось число коршунов, которые нападали не только на аистят, но и на птенцов других пернатых.

– К сожалению, в последнее время их (коршунов, – прим. ред) стало очень много. Зимой они в огромном количестве зимуют около города Бийска, без проблем находя корм на городской свалке, а весной разлетаются по всем районам, – отметил специалист.

Также в округе развелось немало орланов-белохвостов.

– Поэтому аистам очень сложно выживать в таких условиях, – отметил государственный инспектор.

Он добавил, что в этом году черные аисты загнездились лишь в одном из двух ранее укрепленных гнезд. Всего пара аистов успела вывести там четырех птенцов во второй половине июня. В итоге одни малыши стали жертвами коршуна, а другие – орлана-белохвоста

Ранее мы подробно рассказывали о том, как вели наблюдение за аистятами и публиковали снимки и видео с фотоловушки, которая была установлена у гнезда редких птиц. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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