90% просмотренных сновидений мы забываем в течение получаса Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Вещие сны — это выдумка или им все же стоит верить? Как наука объясняет то, что иногда и правда сновидения воплощаются в реальность? На эти вопросы ответила доцент кафедры общей и прикладной психологии АлтГУ, кандидат психологических наук Марина Шамардина.

Фрейд и Юнг

Как отмечает ученый, существуют две основные точки зрения, на которые опираются психологи. В психоаналитической теории Зигмунда Фрейда человек во сне погружается в свое собственное бессознательное. Все сновидения связаны с желанием получить удовольствие, которое не удалось получить в реальной жизни.

А основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг считал, что сновидения возникают в ответ подсознания на происходящие в жизни события, а также на разные переживания по поводу страха или несбывшихся желаний.

– Перед сном мы обычно думаем том, что пережили в течение дня, часто о конкретном отрезке времени: о том, как мы себя вели в той или иной ситуации, что сказали, что не успели сказать, о том, как надо было себя вести и что бы тогда произошло. То есть мы продумываем некоторые предсценарии возможных решений ситуаций, которые проживали в реальности. А также перед сном мы порой мечтаем о будущем, представляя различные его вариации. По теории Зигмунда Фрейда ассоциации человека - это и есть образы сновидения, и после пробуждения человек может проанализировать, какую первую ассоциацию вызывает у него то, что он увидел во сне, - отмечает Марина Шамардина.

Как толковать сны

Психолог говорит, что при самостоятельном психоанализе в части толкования сновидений, нужно помнить о том, что не все образы во сне важны. Многие из них – просто фон или связующий элемент. Также происходящее во снах не следует воспринимать буквально. Это мысли, преобразованные в зрительные образы. Толкуя сновидения, опираться надо исключительно на свои ощущения, ассоциации, эмоции и чувства.

– Вещий сон – скорее наша интуиция, но чаще это работа интеллектуальной деятельности. Когда человек спит, мозг продолжает работать и то, о чем он думал и не доделал днем, может быть преобразовано во сне. Когда наше бессознательное собирает «пазлы» и выдаёт результат объективной реальности – мозг ещё не может сообразить, что произошло, а бессознательное уже подготовило ответ. Это – предчувствие. Оно возникает только у людей с развитым эмоциональным интеллектом. Такие люди имеют хорошую интуицию, которая проявляется не только во сне, - говорит Марина Шамардина

Интересные факты

– Ученые подсчитали, что во сне мы проводим треть своей жизни.

– Сны видят все – просто некоторые их не запоминают. 90% просмотренных сновидений мы забываем в течение получаса после того, как проснулись.

– Почти все народы мира верят в то, что сны могут быть вещими. У некоторых традиционных сообществах Африки снам придают настолько большое значение, что на их основании принимают решения о браке, справедливости или даже войне.

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