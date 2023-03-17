«Не верьте сонникам»: алтайский психоаналитик рассказал о сновидениях

Цветные сны снятся творческим людям Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

17 марта отмечается Всемирный день сна. Для того, чтобы полноценно выспаться, человеку необходимо 7-8 часов и очень трудно представить эти часы без сновидений. Подробнее о сновидениях и о том, к чему они снятся, рассказал основатель центра саморазвития «Грааль», телесный психотерапевт Александр Пятков.

- Александр, что такое сны и почему они нам снятся?

- Во время сна мозг расслабляется и отдыхает. Сновидения снятся в фазу быстрого сна, в то время как в фазе глубоко сна наступает полная релаксация. Важно отметить, что снятся сны абсолютно всем и не только людям, но и животным. Просто не все и не всегда их запоминают. Днем мы на многое не обращаем внимания, в основном только на то, что нам знакомо, на то, что привыкли видеть. В психоанализе есть такое понятие, как вытеснение. Далеко не все, что мы видим, осознается нами, многое наше сознание вытесняет, как нечто незнакомое. Опираясь на учения Зигмунда Фрейда и на свою практику, я понимаю сон, как мир воображения.

- Некоторым людям снятся яркие сны, а некоторым черно-белые, почему так?

- Все дело в разной степени воображения. У кого-то больше художественное мышление, а кто-то склонен к логике и аналитике. Вполне возможно, что цветные сны снятся всем, но просто некоторые запоминают их как черно-белые, в силу особенности переработки информации.

- О чем говорят кошмары? Почему они снятся?

- Тут все просто – у человека есть тревожащая, напряженная ситуация. Но опять-таки, она может быть не на поверхности, неосознаваемая. Это может быть нечто, о чем он вроде бы перестал думать, но в подсознании проблема существует как не разрешенная. Или опасается чего-то внезапного. Ночные кошмары - это квинтэссенция наших страхов.

- Стоит ли верить сонникам?

- Не верьте сонникам! Верить им категорически нельзя. С точки зрения психоанализа, каждый наделяет разные ситуации и предметы своим значением, своей ассоциацией. В сонниках пытаются очень неуклюже предсказать что-либо, но сны – это про то, что уже было, или про то, что происходит сейчас.

- А как тогда трактовать сны?

- Зигмунд Фрейд сказал, что анализ снов – это королевская дорога к бессознательному. Когда снится странный сон, его можно распутать через свои ассоциации. В психоанализе мы обращаем внимание на все детали сновидения, а затем рассматриваем какие аналогии можно найти в реальной жизни. Например, приснившийся лев на балконе, может говорить о том, что в жизни человека существует значимая мужская фигура. Но так это может быть для одного, для другого же лев может означать что-то совсем иное, что-то свое. Можно научиться распутывать и трактовать свои сны самостоятельно. Для этого нужно вспомнить сон во всех подробностях и попробовать понять, какая ассоциация возникает с той или иной деталью. Сновидения помогают понять глубинные мотивы решений человека.

- Какие суеверия существуют связанные со снами?

- Наверное, их много, но лично для меня суеверия – это просто форма борьбы со страхами. При этом суеверия не помогают их преодолевать. Гораздо безопаснее – это осознавать, что именно происходит в жизни. Скажем, вместо того, чтобы рассказывать свои страшные сны воде с целью «нейтрализовать» их, можно их проанализировать, а не бояться, что сон сбудется.

- Бывают ли вещие сны?

- Бывают, но вещие сны – это не что иное, как интуиция. Во сне наше воображение раскрывается в полной мере, оно ничем не ограничено. Но отличить вещий сон от обычного сложно. Если бы наше воображение работало так же, как во сне, то мы могли бы использовать интуицию бодрствуя.

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