СК возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае накануне произошло ЧП: пятеро туристов получили тяжелые травмы при взрыве портативных газовых баллончиков на пляже 55-причала Ярового. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, трое из пострадавших – дети.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю, инцидент произошел 19 июля. Известно, что семья из семи человек приехала из Кемеровской области на отдых. Взрослые с детьми готовили еду, когда из-за перегрева на солнце взорвались баллоны на портативной газовой колонке. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Двое из детей и один взрослый были доставлены в Славгородскую центральную районную больницу в отделение анестезиологии-реанимации. По информации Минздрава, состояние пациентов тяжелое, но их жизни ничего не угрожает.

- Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, - подчеркнули в ведомстве.

К выяснению обстоятельств ЧП уже подключились силовики.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явление страшное и непредсказуемое. С гор Алтая с большой скоростью летят огромные валуны

На Алтае спасли туристку из Москвы, которая пострадала от камнепада (подробнее)