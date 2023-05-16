«Благодаря Кристине я не стала овощем». Как девушка с ДЦП спасла свою маму после инсульта

Ольга называет Кристину своим ангелом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Первый раз я увидела Кристину возле «Марийки» на Павловском тракте. Симпатичная девушка с бабушкой продавали аппетитные булочки. Пока я их покупала, Кристина успела рассказать, что очень хочет поехать в Москву, в реабилитационный центр, что у нее есть в сетях группа «Люди без границ», а еще она мечтает встретить любимого человека и выйти замуж.

Через несколько дней я снова увидела бабушку с булочками, но уже одну.

- Кристина дома, у нее обострились боли, - сообщила пожилая женщина, поеживаясь на холодном ветру. После этого я позвонила маме Кристины с вопросом, не нужна ли ее дочери какая-либо помощь, кроме как покупка булочек. Вскоре мы встретились и Ольга рассказала историю, которая прозвучала как исповедь.

«Я выбрала тебя среди многих теть»

- Кристина родилась в Рубцовске. Роды были сложные, в неутешительных прогнозах - порок сердца. Муж сразу же предложил оставить ребенка в роддоме. По этой причине мы с ним и расстались. Когда на другой день после родов врачи мне сказали, что состояние ребенка критичное, я была убеждена, что дочка будет жить. На их вопрос о том, как называть малышку, я сказала: «Зовите Кристиной». А дочка, как стала связно говорить, рассказала удивительную историю: «Мам, я тебя при рождении выбрала среди многих теть. Там стояло много мам и ты, такая красивая. Я подошла к тебе и не могла отойти, и какой--то голос сказал: «Выбор сделан»». Это было первое чудо в нашей жизни с Кристиной.

Шли девяностые годы. Мама, которая работала на заводе, попала под сокращение и предложила мне помочь с внучкой. Я стала заниматься торговлей, как многие в то время. Через несколько месяцев был новый шок. Когда ребенок в положенное время не смог садиться, врачи поставили диагноз ДЦП. К сожалению, невролог при рождении не обратил на некоторые признаки этой болезни…

При этом Кристина не отставала в развитии, чисто говорила. Первым словом малышки стало: « маба», в котором она совместила бабушку и маму. Девочкой она росла лучезарной и спокойной, многим интересовалась, при этом даже в разукрашивании у нее было свое особенное видение. Любила сказку «Волшебник изумрудного города», а когда училась школе много читала. Она вообще любила учиться. Школу мы закончили на четыре и пять, тройка была лишь по математике.

Операция и несколько шагов

- Вторым чудом стала операция, которую Кристине сделали в 15 лет в Новосибирске . Дочка тогда испытывала боль, когда вставала на ноги, ни одна ортопедическая обувь не выдерживала. Однажды она со слезами спросила: «Мама, все так и будет дальше?».

Доча, найдем выход»,- сказала я и в порыве позвонила по горячей линии в институт травматологии и ортопедии, и - о, удача, нас сразу пригласили на консультацию в Новосибирск и вскоре по квоте провели операцию, после которой Кристина сделала несколько шагов. Врачи тогда сказали, что потенциал для ходьбы есть. Следующей операцией после укрепления мышечного корсета должна быть операция на левом тазобедренном суставе с сохранением сустава. Уезжая тогда из больницы, дочь обняла врачей со словами: «Спасибо, вы дали мне надежду».

Оранжевый сундучок и первый бал

- В детстве у Кристины в воображении был зеленый сундучок для желаний. Потом она решила его увеличить и сделала оранжевым. Мечты ее сбывались. К примеру, она очень хотела заниматься английским, не было преподавателя. А потом познакомилась с мальчиком и они стали учить английский вместе. Как-то прихожу, она плачет. Мальчик Миша ей сказал: «Ты мечтаешь о несбыточном. Ты никогда не попадешь на бал».

«Мечтай, доча, жизнь полна удивительных событий», - успокаивала я ее. И вскоре в реабилитационном центре она познакомилась с девушкой Леной, которая великолепно танцевала на коляске. Кристина попросила научить . И вот недавно в красивом платье, Кристина также красиво танцевала на балу, и это было еще одно маленькое волнующее чудо.

Кристина мечтала танцевать на балу, и недавно эта ее мечта исполнилась Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Моя дочь - волшебница»

- Я знала свою дочь, но оказывается не на сто процентов. Три года назад со мной случилась беда. Все началось с резкой головной боли. Потом я не могла разговаривать, издавала только звуки. Стояла с туркой и не могла понять, как кофе заваривать. На дворе был ковид, и с больницами и врачами было тяжело. Мама моя растерялась, а Кристина специально стала истерить со словами: «Если надо быть дурой, я буду дурой, баба веди нас с мамой в психушку». И они пошли, а я за ними телепалась в каком-то сонном состоянии. В больнице предположили, что со мной произошел инсульт. Заведующая попыталась успокоить Кристину, сказала, мама будет говорить, но не сразу. И после моя дочь все дни напролет разминала мне пальцы, делала массаж, говорила как с ребенком. И потихоньку я пришла в себя и восстановилась полностью. И это было чудо из чудес, совершенное моим ангелом.

Уйди, депрессия!

- Я ушла из рыночной торговли, освоила еще несколько профессий - фотографа, кинолога, собачьего парикмахера. Благодаря Кристине, мы уехали из Рубцовска в Барнаул, она считает, что нужно двигаться в пространстве.

Недавно Кристина создала в сети группу «Люди без границ» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вообще нам везет на удивительные встречи. В друзьях у Кристины, к примеру, детская писательница Ирина Цхай, которую дочь называет «Волшебная кисточка». А благодаря Ирине мы познакомились с Катей Кудрявцевой, потрясающей талантливой балериной с диагнозом рассеянный склероз. В группе «Люди без границ», которую создала Кристинам в вацапе тоже много интересных личностей. Вот только недавно моя дочь, создавшая эту группу, выпала из общения. У нее начались панические атаки и депрессия. Теперь уже я массирую ее ручки и пытаюсь вернуть радость жизни, как она мне когда-то. Чтобы мы могли записаться к психологу, бабушка печет и продает булочки, а я пока лишь осваиваю новое ремесло – декоративные свечи. В какой-то момент я с твердостью пообещала Кристине, что мы поедем с ней в реабилитационный центр в Москву, о котором она давно мечтала, и Кристи воспряла, несмотря на обострившиеся боли. Сейчас она вышивает бисером икону, пытается делать гимнастику, когда в настроении, мы посещаем реабилитационные занятия в центре «Журавлик». Я при этом молюсь, чтобы ее мечты исполнились: случилось и путешествие в Москву, и реабилитация, и встреча с любимым человеком . А наша волшебная встреча уже случилась в день ее рождения и я не перестаю благодарить Бога за это.

P.S. Если вы пожелаете каким-то образом помочь Кристине, ее маме и бабушке, звоните к нам в редакцию по телефону (3852) 250-547, и мы поможем вам связаться с этой семьей.