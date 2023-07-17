Представился выпускником. Мошенники обманули бывшую учительницу на 600 тысяч рублей

Женщине по телефону позвонил неизвестный, который представился ее бывшим учеником Фото: Вера Березовская

В Горно-Алтайске учительница-пенсионерка стала жертвой мошенников, которые использовали нестандартную легенду. Подробностей рассказали в городской администрации.

Горожанка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился одним из выпускников школы, в которой она ранее работала. Звонивший, казалось, действительно был неравнодушен к судьбе своей бывшей учительницы. Он интересовался, как она поживает и в процессе беседы уточнил, какой у нее доход.

Женщина поверила, что действительно разговаривает со своим выпускником и честно ответила на его вопросы. После чего «выпускник» предложил удвоить ее доходы, вложив деньги в инвестиции. Предложение показалось педагогу заманчивым.

Затем с женщиной связался ранее неизвестный мужчина и сказал, что ей нужно первоначальный взнос в сумме 500 тысяч рублей, но таких денег у обычной учительницы не было. Тогда следуя уговорам звонившего, она пошла в отделение ближайшего банка, где оформила кредит, который перевела на продиктованные номера.

Этого оказалось не достаточно, лжевыпускники уговорили горожанку взять еще несколько кредитов, и так же перевести на продиктованные счета. Только после завершения всех операций женщина догадалась, что стала жертвой мошенников. Всего она потеряла 600 тысяч рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашла работу, но лишилась денег: жительницу Барнаула «развели» псевдоработодатели

Мошенники под видом работодателей «развели» жительницу Барнаула на деньги (подробнее)