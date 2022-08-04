Захотели дотянуться до поплавка: стали известны подробности гибели школьниц на Алтае

Девочек понесло течением Фото: Анна СЕМИНА

1 августа, в алтайском наукограде две девочки утонули в реке Бия. Они зашли в воду и захотели дотянуться до поплавка. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Андрей Субочев.

Девочки катались на велосипедах вдоль реки Бия. Родители запретили купаться и девочки послушались.

– Но увидев на реке рядом с берегом поплавок от удочки, им захотелось до него дотянуться. Сделав роковой шаг в воду, они сразу оказались на глубине, их понесло течением, и они ушли в омут. Боюсь, что без помощи профессиональных спасателей, спасти их было невозможно, – рассказал Андрей Субочев.

По его словам, похожая ситуация произошла в Барнауле в районе первого водозабора возле Змеиногорского тракта. В этом году из-за обмеления там открылась песчаная коса. Сразу за ней идет резкое углубление дна на 6 метров и омут.

– Очень опасное место для купания и, к сожалению, здесь погиб уже не один человек, – подчеркнули в МЧС.

В ведомстве добавили, что в этом году отдых у воды стал значительно опаснее, потому что реки раньше обмелели, открылось дно.

– Но это не берег, это обмелевшее дно реки, и за ним буквально в нескольких шагах резко начинается глубина, – отметил Андрей Субочев. – Если в прошлом году вход в реку был пологим и мелководным, то теперь - сразу уходит в омут или на большую глубину с сильным свальным течением. Выплыть из такого места на реке практически невозможно даже физически крепкому человеку.

Всего с начала года на воде в Алтайском крае погибло 43 человека, из них 7 детей.

Ранее мы писали, что после гибели школьниц в Бийске возбудили уголовное дело по статье о халатности. Три девочки прогуливались возле реки. Одна из них осталась на берегу, а две другие зашли в воду. Вскоре правоохранители нашли тела двух детей с признаками утопления.

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