Убивший свадебного ведущего двумя ударами уголовник из Бийска был дважды судим, но гулял на свободе

Очередное преступление привело нападавшего в СИЗО Фото: Олег УКЛАДОВ

Павел Маликов - так зовут подозреваемого, который, судя по записям с уличной видеокамеры, нанес два смертельных удара ночью возле кафе свадебному ведущему из Бийска Вадиму Кутузову.

Напомним, все произошло 17 июля в Бийске ночью у кафе «Айсберг». Между Маликовым и Кутузовым произошел конфликт, который закончился для последнего трагично. Ранее мы писали об этом происшествии. «Комсомолке» удалось выяснить, что для подозреваемого это будет уже третья судимость.

Так, в 2020 году Бийский городской суд осудил Маликова на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года за грабеж. Он напал на женщину, дважды ударил ее по лицу и отобрал сумочку. Поживиться уголовнику не удалось – в сумке он обнаружил всего лишь 500 рублей. Смягчающими обстоятельствами тогда стала явка с повинной, молодой возраст, раскаяние и положительные характеристики. Спустя два года под горячую руку Маликова попал подросток – преступник пырнул его ножом возле кафе «Айсберг», за что получил 3 года условно. К счастью, парнишка тогда выжил. А вот третьей жертве – свадебному ведущему Вадиму Кутузову повезло меньше. Инцидент случился, по сути, на том же месте – возле злополучного кафе «Айсберг», однако злоумышленник не просто нокаутировал мужчину, его два удара оказались смертельными.

19 июля Бийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Маликова под стражу до сентября. Защита просила отправить его под домашний арест, да и сам подозреваемый просил о том же, якобы он хотел провести время с семьей, но суд принял решение поместить его в СИЗО во избежание давления на свидетелей.

Вчера, 19 июля в Бийске и в Горно-Алтайске состоялось прощание с Вадимом Кутузовым. На прощание пришли не только близкие и друзья Вадима, но и однокурсники, коллеги, одноклассники и сослуживцы. Людей было очень много. Скорбящие разместили его фотографии на автомобилях, а могила была усыпана цветами. Похоронен Вадим Кутузов в Горно-Алтайске.