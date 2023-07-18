Вадим Кутузов был жизнерадостным и открытым человеком Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ночью 17 июля 2023 года в Бийске возле кафе «Айсберг» убили мужчину. Вадиму Кутузову, так зовут погибшего, было всего лишь 29 лет. В сеть попало видео с последними минутами его жизни: Вадим стоит у входа в кафе и разговаривает с двумя мужчинами. Вскоре один из них дважды ударяет Вадима по голове, от чего тот падает, как позже окажется замертво.

В этой ситуации, помимо самой смерти ужасает и то, что никто из тех, кто находился в кафе – ни посетители, ни персонал, не обратили на Вадима никакого внимания. Ему даже не вызвали «скорую». Жители близлежащих районов утверждают, что для «Айсберга» ссоры и драки не являются чем-то необычным. Возле этого кафе регулярно конфликтуют подвыпившие люди.

Анна рассказала, что Вадима обнаружили утром пассажиры проезжавшего мимо трамвая, а ведь все случилось ночью.

- Когда мы посмотрели видео, мы были в шоке, в потрясении. После того как он упал, к нему никто не подошел. Где были сотрудники этого заведения, охрана в таких местах должна быть, но ее не было. Он несколько часов там пролежал. Мама будет писать заявление в прокуратуру, это место необходимо закрыть. Это не первый и не последний случай, - говорит сестра Вадима.

Последнее фото Вадима Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам сестры Вадима, Анны, жители Бийска уже не раз писали жалобы в администрацию города с просьбой закрыть эту «забегаловку», но злачное место продолжает работать как ни в чем ни бывало. И это действительно не первый случай, когда в результате конфликта возле кафе есть пострадавшие. В управлении по работе с населением города Бийска отметили, что обращения действительно поступали, но каких-либо законных оснований закрыть это заведение не нашлось.

В региональном следкоме пояснили, что подозреваемый в убийстве Вадима ранее уже был судим за похожее преступление, причем случилось это при похожих обстоятельствах у кафе «Айсберг». Год назад он ударил несовершеннолетнего ножом, к счастью, тогда подросток выжил. За это преступление он был приговорен к 3 годам условно. И вот опять…

Точно сказать, что случилось между мужчинами нельзя. Очевидцы утверждают, что конфликт произошел якобы из-за 17-летней девушки. Следствие пока не раскрывает деталей и называет причиной «малозначительный повод». Но совершенно точно, знакомы между собой мужчины не были. По словам сотрудников следственного управления, Вадим погиб в результате удара, а не вследствие падения. И все же, проявить участие свидетели могли.

- На данный момент подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК по краю.

Сестра Анна вспоминает, что Вадим был жизнелюбивым, открытым и искренним человеком. Он работал ведущим мероприятий, многие в Бийске его знали. Родился он в Горно-Алтайске, какое-то время жил на Сахалине и, в итоге, перебрался в Бийск.

На его странице в социальных сетях многие пишут, что он был действительно замечательным человеком и скорбят вместе с семьей.

- Соболезнования родным и близким Вадима. Тоже вёл свадьбу у сестры и у мужа юбилей. Ответственный, позитивный, весёлый молодой человек, жить да жить ему ещё...как же так, почему талантливые люди уходят так рано, - написала Анастасия.

Прощание с Вадимом состоится 19 июля. В Бийске с 10-11 часов на Кирова, 21 и в Горно-Алтайске с 13-14 часов на Бийской, 34.

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