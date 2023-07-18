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НовостиПроисшествия18 июля 2023 1:41

На Алтае исчез школьник в темно-синих шортах

О подростке ничего неизвестно с 15 июля
Александра Сапожкова
Приметы пропавшего: худощавый, рост 160 см, русые волосы, зеленые глаза

Приметы пропавшего: худощавый, рост 160 см, русые волосы, зеленые глаза

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Бийске 15 июля исчез 13-летний подросток Александр Плесовских. Его разыскивают волонтеры «ЛизаАлерт».

Школьник в тот день ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Он был одет в темно-синие джинсовые шорты, темно-синюю футболку и черные сланцы.

Приметы пропавшего: худощавый, рост 160 см, русые волосы, зеленые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

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