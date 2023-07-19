«Писать заявление - не в моих понятиях»: певец - о ЧП со стрельбой во время ночного концерта у многоэтажки Барнаула

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне у многоквартирного дома на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ЧП со стрельбой: житель, недовольный громкой музыкой под окнами, вышел на разборки. Как выяснилось, одна из жительниц дома заказала в подарок для своей подружки музыкальный номер от местного шансонье под псевдонимом Юрий Свой. Музыкант пообщался с «Комсомолкой» и рассказал свою версию событий.

Напомним, в соцсетях на видео попал лишь фрагмент конфликта. На нем один из жильцов дома с силой пнул колонку певца, после чего музыкант произвел предупредительный выстрел. Однако рассерженного мужчину это не испугало – он подошел к певцу ближе и начал кричать: «Ну, давай стреляй». Инцидент завершился вызовом полиции на место. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Как рассказал Юрий Свой, одна из горожанок, которая проживала в доме, где все и случилось, заказала у Юрия музыкальный номер – одну песню, которую он должен был исполнить в полночь в честь дня рождения подруги заказчицы.

- Сначала я сказал, что вынужден отказаться, но заказчица уверила, что уже предупредила жильцов в общедомовом чате, и никто не будет против, если я спою ночью. Я приехал, вышла именинница с друзьями – все трезвые, с тортом. Начал петь, как вдруг музыка прекратилась, а со спины на меня пошел этот мужчина, - рассказывает Юрий.

По словам музыканта, мужчина вылетел из дома сразу с криком, а затем пару раз ударил колонку. Юрий посоветовал хулигану обратиться к девушке, которая заказала музыкальное поздравление, но барнаульца такой ответ не удовлетворил.

- Я был с женой на месте, он начал кричать и на нее. Сказал, что морды нам всем поразбивает, что мы алкаши. Я объяснил, что у нас все трезвые, - добавил шансонье.

Угомонить буйного горожанина удалось только выстрелом. При этом изначально в соцсетях сообщалось, что Юрий выстрелил из пистолета. Позднее полиция сообщила об аэрозольном устройстве, который он направил в воздух.

- Я занимаюсь такой деятельностью, что всякие люди попадаются на заказах, пьяные в том числе. Я же не вижу, кто меня приглашает. Поэтому и приобрел себе пугач, который всего лишь издает звук – это просто хлопок, чтобы спугнуть, - подчеркнул Юрий Свой.

При этом мужчина добавил, что с такой ситуацией за пять лет своей карьеры музыканта он сталкивается впервые. Наказывать жильца, который испортил ему колонку, он не планирует, так как понимает, что на его месте мог оказаться каждый. Да и вообще, как выразился Юрий в соцсетях, это не по его «понятиям».

- Может, в чат и не писали ничего о выступлении, может, не прочитал сообщение, а может, вообще был с этим не согласен. Откуда же я знаю, вдруг там дети маленькие спят уже, а тут музыка громкая. И я понимаю, что нарушил закон, но меня ввели в заблуждение. Так что все в порядке. А если еще раз позовут работать в ночное время на улице, я буду досконально все проверять и обговаривать, чтобы такая ситуация не повторилась, - подытожил барнаульский музыкант Юрий Свой.

Что касается другого участника конфликта, то, со слов Юрия, его задерживали на пару часов в полиции. По всей видимости, для разъяснения произошедшего. Если Юрий не планирует подавать заявление на мужчину, то, вероятнее всего, конфликт будет исчерпан.

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