Бил и хохотал с криком: «Бабы-мрази!». Как знакомство для души обернулось ушибами тела

Каждый год от домашнего насилия в России гибнут тысячи женщин Фото: Олег УКЛАДОВ

60-летняя Людмила Охапкова (фамилия изменена) сегодня с трудом дышит, у женщины сотрясение мозга, перебит нос, ушиблены несколько ребер, постоянные боли в груди, слабость. Два месяца назад жительницу Бобровки зверски избил ее новый знакомый из Заринского района. Мужчине уже предъявлено обвинение в нанесение телесных повреждений, впереди суд.

Хотела переключиться от горя

- Я познакомилась с ним по объявлению, - рассказывает Людмила Дмитриевна. - В тот момент я каждый день плакала, не могла уснуть, переживая смерть сына.

По словам женщины, однажды кто-то из соседей подсунул газету «Печки-лавочки», где она и увидела объявление о знакомстве.

- Мужчина искал спутницу жизни. Писал, что материально обеспечен, хочет познакомиться с хорошей женщиной. И номер телефона там был. А вдруг это не случайно на глаза попалось, подумалось. Решила - дай-ка позвоню. Может, так хотела от постоянных мыслей о сыне и давящего горя освободиться, - как бы оправдывается пенсионерка. - В жизни моей два мужа были. От одного ушла, потому что пил, а от второго - потому что гулял. Подумалось, а вдруг, да и найду хорошего человека для души.

Комплименты и обещания

По словам женщины, ответивший на звонок автор объявления, в разговоре был вежливым и доброжелательным.

- Посочувствовал горю моему материнскому, сказал, что и у него сын в аварию тоже попал, потихоньку мы стали с ним чаще и чаще говорить, когда фото я выслала, он вообще в комплиментах рассыпался, называл красавицей, - рассказывает Людмила Дмитриевна.

Через пару месяцев телефонного общения жительница Бобровки собралась в гости новому знакомому в село Жуланиха Заринского района.

- Он усиленно приглашал, говорил, что встретит меня на авто, с букетом цветов, - вспоминает поверившая в близость семейного счастья сельчанка. - И я однажды собралась и поехала.

Готовилась к переезду

Несмотря на то, что цветов при первой встрече не было, новый знакомый не разочаровал женщину, мечтавшей о сердечной привязанности.

- Все хорошо, человек неплохой, за меня не беспокойся, - сообщила она по телефону взрослой дочери. После звонила еще несколько раз, говорила, что все замечательно, посадили огород и, возможно, она переедет.

По словам дочери, в деревне тогда злые языки осудили ее мать. Мол, недавно сына похоронила, и поехала любовь искать.

- Даже мне про это говорили, я отвечала: «Только радоваться буду, если мамка счастье найдет». И ее поддерживала, пока этот гад не поднял на нее руку, - рассказывает дочь.

Первый побег

- Может, стыдно об этом говорить, но я влюбилась,- рассказывает Людмила. - Мне стало нравиться песни для него петь, нарядные платья надевать. В этой пелене я даже не сразу стала замечать, что мой спутник жизни чаще становится раздражительным, пошли фразы типа «Ты что тупишь?», какие-то недовольства. Сначала сам ходил подрабатывал, потом перестал, требовал, чтобы я свою пенсию в тринадцать тысяч рублей ему отдавала.

Первый раз «хороший человек» испугал ее, когда неожиданно схватил за волосы.

- Стал какие-то недовольства высказывать, а я возьми, да и скажи: «Обижусь, уеду - пожалеешь», и тогда он с силой схватил за волосы. Потом отпустил, извинялся, я простила. Но в следующий раз по пьянке он меня ударил и я сбежала домой с синяком. Надо было тогда поставить точку, уже не возвращаться, - тяжело вздыхает женщина и дочь мне тоже говорила, но…

От тирана женщина сбежала босиком к соседям, потом уехала на электричке Фото: Олег УКЛАДОВ

«Пожалела его»

По словам пострадавшей, вскоре после побега заринский друг стал названивать ей, просил прощения, клялся, что больше руку на нее не поднимет, и пить не будет.

- Еще говорил, что нога разболелась и некому лекарства купить, просил приехать уколы обезболивающие поставить, - вспоминает отзывчивая женщина, - Жаль мне его стало, поехала, стала уколы ставить, помогать ему и все было вроде опять хорошо и мирно, пока однажды я его не упрекнула в том, что он перестал работать и напомнила, что распускал на меня руки. Еще пошутила, что в следующий раз, когда кулаки зачешутся, о забор почеши.

В этот момент, по словам Людмилы Дмитриевны, взгляд ее сожителя стал таким страшным, что она инстинктивно выбежала во двор и решила побежать к соседям.

Кровавый снег

- Несмотря на больную ногу, он догнал меня на улице, схватил за шкирку, повалил и стал избивать с каким-то зверским хохотом и криками «Все бабы мрази». При этом был совершенно трезвым, - с ужасом вспоминает жертва.

По словам соседей, которых после допросили по делу как свидетелей, на месте избиения весь снег был в крови.

- Потом он затащил меня домой и бросил на кровать. Я просила вызвать медпомощь, говорила, что мне очень плохо, обещала, что не пожалуюсь, - вспоминает несчастная.

- Нет уж,- усмехался он в ответ, - будешь у меня до тех пор, пока лицо не спадет, и не будет напоминать панду.

-Так и говорил – панду! И фотографировал даже, - продолжает делиться подробностями бытового насилия женщина. - В тот момент у меня все так болело, что я уже прощалась с жизнью. При этом на несчастье сломался телефон, и я никому не могла позвонить. Дочь звонила ему, даже трубку не брал. Но лекарства обезболивающие все же мне купил. Сам в это время выпивал, иногда приговаривая: «Вот пью из-за того, что переживаю из-за тебя. Вина моя в том, что я тебя к себе вызвал». Когда просила воды, протягивал, но с недовольным видом.

«Не первую женщину колотит»

- Через две недели, когда я могла уже подниматься, он сказал: «Может, тебя привязать,чтобы не сбежала, я ответила, что бежать не смогу, но постоянно сама об этом думала, - вспоминает о заточении женщина. - И вот однажды, когда он выпил самогонки и крепко уснул, я махом побежала. В голове было темно, как помрачение, когда добежала до соседей, чуть не упала в обморок. Кто-то говорил: «Давайте вызовем полицию», а я в страхе кричала, что не надо, боялась, что прибьет он меня совсем. Потом в голове немного просветлело, довезли меня до электрички. Люди при этом говорили, что изверг уже не первую женщину к себе привозит и всех колотит. Когда дома оказалась, меня снова стали уговаривать написать заявление в полицию, я тряслась и боялась, но потом согласилась, что нельзя такое прощать, ведь в следующий раз, может, кто-то из женщин побоями не отделается…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она «выписала» этого мужика по интернету». Как короткая любовь на Алтае обернулась поджогом

В алтайском селе задержали мужчину, который поджег матрас подруги из ревности (подробнее)