«Она «выписала» этого мужика по интернету». Как короткая любовь на Алтае обернулась поджогом

Пока мужчина уходил по трассе, сгорел и гараж подруги, и сарай соседей Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Курьинском районе сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину по подозрению в поджоге. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, он поссорился с сожительницей, вспыхнула ревность. Чтобы не продолжать ругань, мужчина решил пойти ночевать в гараж, прихватив с собой матрац, спиртное и съестное.

Однако его одиночный пикник обернулся бедой для хозяйки и соседей. Среди ночи разозлившемуся мужчине стало противно спать на матрасе «такой-сякой» женщины, он достал спички, поджег матрас и отправился пешком по трассе в сторону Рубцовска. В результате огонь охватил весь гараж, а после перекинулся на соседний сарай, уничтожив и его.

Пока мужчина уходил по трассе, сгорел и гараж подруги, и сарай соседей Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Поджигателя задержали на трассе по горячим следам, - сообщают в полиции.

- А ведь она «выписала» этого мужика из Рубцовска по интернету, - судачат сегодня на лавочках ивановцы. - Приехал он сюда жениться, ходила с ним за ручку по улице, такая счастливая.

- Нет уж, лучше знакомиться с ними не по интернету, кто его знает, какие они, - подытожили сельчане в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Между тем, пресс-служба ГУ МВД сообщает о завершении операции «Быт», которая проводилась с 3 по 10 июля для профилактики правонарушений в семьях. Во время операции проверили более 4, 5 тысяч человек, из них более 1600 тех, кто освободился из мест лишения свободы.

Полицейские поставили на учет 181 человека, возбудили 77 уголовных дел, в том числе по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Угроза убийством».

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