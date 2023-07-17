В Барнауле появились комары с желтым брюшком: ученая рассказала, стоит ли их бояться

Желтобрюхие комары не имеют хоботка. Фото: Игорь Волков

Барнаульцы заметили в городе необычных комаров с желтым брюшком и черными крыльями. Стоит ли их опасаться, рассказала алтайский профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова.

По словам эксперта, комары с желтым брюшком – это вид сциара аналис (Sciara analis) и принадлежит он к семейству сциарид (Sciaridae), которых как раз подробно и изучает Людмила Комарова. Впервые она обнаружила их в 1990 году в горах Республики Алтай. На самом деле, это вовсе не новый вид, ему более 180 млн лет, и он один из древнейших. Эти комары очень широко распространены в Бразилии, Швеции и Германии, а вот для Барнаула они и впрямь диковинка.

- Удивительно, что такие комары оказались в Барнауле. Возможно, их принесло сильным ветром, либо кто-то привез личинки с цветами. Дело в том, что их личинки могут обитать на корнях растений. Для цветов взрослые комары не опасны, а для людей и подавно, ведь кровью они не питаются. Да и вообще у них в принципе не очень развиты ротовые органы. Данный вид может питаться соками и нектарами цветущих растений, но чаще вообще не ест. Личинки же питаются гниющими грибами и растительностью, - говорит профессор.

Желтобрюхие комары в отличии от своих сородичей довольно крупные - до 5-6 мм в длину. Самцы живут всего пару дней, а вот самки до 15 суток. Их вклад в почвообразование переоценить сложно, ведь личинки перерабатывают все, что гниет: грибы, пни, шишки, траву и листья.

- Взрослые особи – это крупные и красивые насекомые. Этих насекомых еще называют «ратный», или «воинствующий» комарик. У них есть особенность – их личинки образуют ползущие ленты шириной до 4-х см, и до 5 метров в длину. Раньше было поверье - когда такие ленты встречали в лесах Шотландии или Германии, было принято кидать платок или украшение, и, если такая лента преодолевала препятствие, значит вскоре должна была начаться война, - рассказывает Людмила Комарова.

Людмила рассказывает, что поймать сциарид очень сложно, ведь они не роятся, а их подробным изучением заниматься банально некому.

На счету алтайского профессора более 340 найденных в Алтайском крае видов комаров, из них 92 абсолютно новые для науки.

Кстати, что касается, наших «родных» алтайских кровососущих, то тут прогноз ученого на лето не самый радужный:

- Судя по теплой и влажной погоде, которая сейчас установилась в крае, комары будут сопровождать нас до сентября.

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