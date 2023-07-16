На Алтае вдвое увеличилась численность комаров

Также высока численность и активность и мошек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае численность комаров увеличилась вдвое по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По словам специалистов, этот циклический процесс закономерен и происходит, в среднем, раз в три-пять лет. Кроме того, в этом году для комаров имеются благоприятные условия: жаркая погода, высокий травостой, множество водоемов, которые хорошо прогреваются.

Выплод комаров происходит каждые 5-7 дней с мая по сентябрь. Наибольшее количество насекомых появляется на свет в июле-августе. В период вылета стрекоз их численность снизится, а прекратится активность при наступлении холодной, дождливой погоды в сентябре – октябре.

Отмечается, что в настоящее время также высока численность и активность и мошек.

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