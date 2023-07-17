Ребенок в 16 лет узнал, что чай сам по себе не сладкий. Почему детям-сиротам нужны «проводники» в реальный мир

Через профессионально организованное общение с другом-волонтером дети раскрывают личностный потенциал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С января 2021 года в Алтайском крае работает региональное отделение программы «Старшие Братья Старшие Сестры», главная задача которой – помочь детям развить свой личностный потенциал через профессионально организованное общение с другом-волонтером. Участники программы становятся наставниками для детей-сирот, ребят с ограничениями по здоровью, детей, находящихся трудной жизненной ситуации. О том, кто такие «Старшие» и как они помогают «Младшим», «КП – Барнаул» рассказала руководитель регионального отделения Татьяна Ходус.

Зачем нужны наставники

Татьяна Ходус – сама приемная многодетная мама. Сейчас она воспитывает двоих кровных и трех приемных детей, поэтому с темой сиротства знакома не понаслышке. В 2016 году они с мужем приняли в семью двух мальчишек-братьев. Татьяна вспоминает, что, когда забирали их из детского дома на машине, толпа ребят махала им вслед, и у каждого в глазах бегущей строкой было: «Почему не я?». По собственной инициативе осенью 2020 года Татьяна отправилась на обучение в главный офис программы в Москву, а затем привезла ее в Барнаул. Также она получила дополнительное образование по детской психологии.

– С того момента я не забывала, что многие ребята так и остаются в центре, особенно подростки, ведь за ними вообще нет очереди. Многие из них «возвратники», которых забирали под опеку, а потом вновь возвращали в детдом, поэтому они уже не хотят идти в семью. Но это не отменяет того, что дети нуждаются в надежном взрослом, который поддержит, который был бы старшим другом, – объясняет Татьяна.

Руководитель регионального отделения Татьяна Ходус - приемная многодетная мама Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Выходя в реальный мир, выпускник детского дома может испытывать сложности в моментах, которые обычному человеку, выросшему в семье, кажутся элементарными. Начиная от базовых бытовых навыков – умения готовить, планировать бюджет, заканчивая социальными – похода в банк, оформления пособия и даже просто выстраивания близких отношений с людьми: все это превращается для выходца из детдома в бег с препятствиями. Далеко не каждый справляется с дистанцией.

– Казалось бы, государство им дает все – питание, образование, у них даже сбережения на счетах. Но ребенок выпускается – и за месяц миллиона нет. И он потом живет, где придется, и ворует еду, хотя можно было бы эти деньги использовать – просто жить на проценты, положить их на счет, снять квартиру, устроиться работать, продлить документы по инвалидности и получать пенсию. Не умеют планировать, ставить цели, живут одним днем. Это очень страшно. Система дает все необходимое для тела, но реальная жизнь не системная. Реальная жизнь полна радостей и трудностей, конфликтов и противоречий и никакая самая лучшая система научить этому не может. Индивидуальное внимание, любовь, принятие, все, что для сердца, может дать только семья, только отношения, только близкие люди. Когда нет опыта проживания в семье, ребенок не способен создать свою семью. Он не понимает, как это делать, как выстроить отношения, как преодолеть конфликты, - поясняет собеседница.

Татьяна говорит, что встречает в детских домах действительно вовлеченных педагогов, директоров, которые всем сердцем болеют за детей и желают поддержать. Но все же это система, в которой нет индивидуального подхода. Потребность же в важном и близком человеке, персональном внимании в таких учреждениях остается незакрытой.

– Зачастую разные компании приходят в детские дома с подарками или выдвигают идеи создать образовательные курсы, нанять репетиторов. Но этим детям не столько нужны репетиторы, им нужен человек, который спросит: «Что ты сегодня чувствуешь?», «Как ты прожил этот день?».

Благодаря программе «Старшие Братья Старшие Сестры» подростки обретают рядом надежного взрослого, который становится их проводником в реальный мир.

Как создается пара волонтера и ребенка

Волонтер программы закрепляется за одним ребенком и общается с ним на протяжении как минимум года. Чтобы попасть в программу, нужно собрать определенный пакет документов – справку об отсутствии судимости, справку из психоневрологического диспансера, рекомендательные письма. Затем кандидат проходит тестирование и интервью с куратором-психологом, который определяет мотивацию человека – действительно ли он настолько ресурсный и готов общаться с ребенком или он пришел закрывать свои личные «дыры». Если этот этап пройдет успешно, кандидат идет на двухдневный тренинг.

Кураторы-психологи отбирают кандидатов и создают пары Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– На тренинге мы рассказываем об особенностях детей, объясняем, почему они так себя ведут, почему замыкаются, почему могут игнорировать или, наоборот, нарушают все границы и могут среди ночи звонить. Объясняем, что происходит с психикой ребенка в зависимости от того, в каком возрасте он попал в систему, в какой он семье рос, - рассказывает руководитель регионального отделения программы.

После обучения волонтеры попадают в лист ожидания. Также есть отдельный лист ожидания детей. Подбором пары занимается психолог, учитывая особенности, потребности, возраст, состояние здоровья ребенка. Затем психолог дает анкету ребенка волонтеру. Только до знакомства он может отказаться. Если же дает согласие, назначается встреча, то здесь уже слово за ребенком. 99% детей соглашаются сразу быть в паре с волонтером.

Ребенок – «Младший» и волонтер – «Старший» договариваются встречаться минимум раз в неделю на два-три часа. Они общаются, ходят в кафе, кино, на выставки, мастер-классы, гуляют, катаются на велосипедах и самокатах – все, что сами пожелают с учетом возможностей здоровья ребенка.

– Кажется, что все это незначительно. Но для детей все это огромный труд. Они не умеют пользоваться транспортом, они не знают остановок, стесняются спросить, как рассчитаться. Когда они выпускаются из центра, то ездят на такси, пока деньги не кончатся. Для нас это элементарная вещь, любой семейный ребенок в 9 лет может ездить самостоятельно на общественном транспорте в художественную школу. Для ребенка из детского дома – это целое дело, – говорит Татьяна. – Они не умеют выбирать. В учреждении утром встал – у тебя каша овсяная и чай с сахаром, ты не выбираешь, чем ты будешь завтракать. Наши коллеги из Москвы рассказывали реальную историю, что девочка только в 16 лет узнала, что чай изначально не сладкий. Это случилось, когда они с наставником пришли в кафе, и сахар к чаю им подали отдельно. Волонтеры рассказывают, как дети стоят на фудкорте и не могут выбрать, какой коктейль взять: клубничный, ванильный или шоколадный. А во взрослой жизни им придется каждый день, каждую минуту делать выбор, а они не приучены, и это страшно…

Но главное, что дети получают при общении с наставником, это даже не навыки жизни в городе, а индивидуальное внимание, нормальное человеческое общение, поддержка, принятие и любовь.

Также в программе не только воспитанники из детских домов, но и ребята с ограничениями по здоровью, проживающие в семьях. Родители в отчаянии обращаются к кураторам, потому что у их ребенка нет друзей из-за проблем со здоровьем. Для таких детей тоже находят наставников, чтобы они могли социализироваться, общаться, получать поддержку.

Как завершаются отношения

Примерно через два месяца после общения с ребенком волонтер составляет с психологом круг целей в зависимости от навыков, которые нужно ребенку наработать. В конце года подводятся итоги, оба дают обратную связь, вспоминают совместно проведенное время, благодарят друг друга.

Чаще всего волонтеры и дети продлевают соглашение и продолжают общаться. Но бывает и так, что кто-то выходит из программы. Например, наставник заболевает, переезжает в другой город или по любым другим причинам не может проводить время с ребенком. Или сам подросток заявляет о желании пообщаться с другими наставниками, чтобы расширить свой круг знакомств. В таких случаях пара закрывается, обязательств встречаться еженедельно нет, но они могут общаться при желании.

Бывает и так, что ребенка забирают в семью, но это, скорее, исключение из правил. Детям в программе сразу объясняют, что волонтер – это не замещающий родитель, а друг.

В основном, в программу идут женщины 24-40 лет. Есть студенты, молодые мамы в декрете, есть опытные многодетные мамы, которые уже вырастили своих детей. Как отмечает Татьяна, к сожалению, не так охотно в волонтеры идут мужчины, хотя некоторым мальчишкам нужны именно они. На сегодня в Алтайском крае создано 38 пар, еще 25 волонтеров в листе ожидания и ведется новый набор на обучение.

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