Пожар в Рубцовске 26 января 2023, в котором погибли трое человек Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Вечером 26 января в Рубцовске на криминальном пожаре погибли три человека. Среди обгоревших трупов, которые вынесли пожарные на снег, были тела 34-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и знакомого семьи, временно проживающего в доме

Сказал: «Я вас подожгу»

По подозрению в поджоге задержан гражданский муж погибшей Екатерины – ранее судимый 34-летний Алексей М. Выбежавшие на снег в одних футболках дети – 7-летняя и 16-летняя девочки той же ночью были помещены в приют.

- Вечером мне из полиции позвонила старшая, - рассказала «Комсомолке» Любовь Такпаева, учительница начальных классов в школе, где сейчас учатся дети. Девочка растерянно сообщила педагогу, что случился пожар, и она не знает, что делать.

По словам подростка, 25 января мама и дядя Леша (так называют дети сожителя матери) сильно поругались. Екатерина сказала мужчине, чтобы тот собирал вещи и уходил из дома, тот ответил, что никуда не уйдет. 26 января дядя Леша весь день ходил молчаливый и задумчивый, а потом сказал: «Я вас подожгу, когда вы ляжете спать».

Видимо, его словам не придали значение, но вечером 26 января мужчина облил пол бензином.

- Когда мама уснула, он подошел, чиркнул спичкой и бросил в нее, - рассказывала девочка учительнице

- Хозяйка, поняв, что дом горит, крикнула детям, чтобы спасались, те выпрыгнули в огород через кухонное окно. Сама Екатерина пыталась спасать свою парализованную мать и квартиранта, но увы, ни себя, ни их не спасла, - рассказывает Любовь Такпаева

Сделал окна, поставил унитаз

По словам учительницы, родной папа девочек умер два года назад.

- Когда она познакомилась с поджигателем, соседи говорили о нем положительно, – вспоминает педагог. - Рукастый, в доме пластиковые окна сделал, поставил унитаз, забор новый. Когда я к ним заходила, даже порадовалась - в доме чистенько, у ребенка было школьное место. Хозяин, когда я приходила, с печкой возился, чистил, было видно, что хозяйственный. То, что он был ранее судим, я, например, и не знала

Катерина, по словам Любови Васильевны, была ответственной мамой, интересовалась жизнью школы, приходила на родительское собрание.

Девочки в приюте

- Девочки - нежные, хорошие, их у нас все любят. Старшая над младшей, как курочка над цыпленком, - вздохнула Любовь Такпаева. – Она и сегодня звонит мне из приюта и плачет. Пытаюсь отвлечь ее словами, что она теперь старшая, что мама на них сверху смотрит.

Когда мы говорили с учительницей, она как раз собиралась поехать в приют, чтобы отвезти сиротам вещи, собранные учителями и родителями.

Хоронить погибших на пожаре людей будут на следующей неделе в закрытых гробах.

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