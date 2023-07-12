В машине нашли пятна, похожие на кровь: что известно об исчезновения жителя Алтая, которого ищут уже три недели

Правоохранители не исключают, что мужчина мог просто заблудиться Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжаются поиски без вести пропавшего жителя Алейска. Как стало известно «Комсомолке», его автомобиль обнаружили, а вот самого мужчину – пока нет. Что известно о его исчезновении – в нашем материале.

На прошлой неделе следственное управление следственного комитета по Алтайскому краю сообщило о том, что Алейский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Олега Кривопишина 1966 года рождения. В последний раз мужчину видели 21 июня: тогда он уехал из дома и так и не вернулся. В последний раз его видели в Усть-Пристанском районе между селами Елбанка и Коловый Мыс.

По данным источника «Комсомолки», мужчина отправился на рыбалку в компании двоих знакомых. Местность там болотистая, поэтому в какой-то момент автомобиль увяз. Один из знакомых Кривопишина остался в машине, а сам разыскиваемый и другой его знакомый отправились за помощью. Что произошло дальше – неизвестно, но обратно к машине Кривопишин не вернулся.

Как уточнил источник, в его машине обнаружили вещество бурого цвета, похожее на кровь. Что за вещество, покажет экспертиза. Результаты пока не готовы, поэтому говорить о том, что в деле есть криминальная составляющая, пока рано. Правоохранители не исключают, что мужчина мог просто заблудиться или увязнуть в болоте.

- Там такая местность – заблудиться очень просто. К тому же комары с ноготь – уснешь, и тебя съедят заживо, - добавил источник.

Поиски мужчины до сих пор продолжаются. Задействуют и технику: местность уже осматривали с помощью беспилотников, а сегодня на участок пригнали квадроциклы.

Известно, что мужчина занимался фермерским делом и деревообработкой. Знакомые характеризуют его как хорошего, спокойного мужчину. В поисках активно принимает участие и его семья.

Важно

Приметы пропавшего: рост 172 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в зеленую футболку с узором в виде пальм, голубые джинсы и серые сандалии. Если вы знаете что-либо об его исчезновении или местонахождении, сообщите по телефонам:

- 8(385 2) 28-80-94;

- 8 (385 53) 21333;

- 02.

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