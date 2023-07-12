На Алтае завершились поиски сбежавшего из лагеря подростка

Школьник сбежал из детского оздоровительного лагеря Фото: Олег УКЛАДОВ

Подростка, сбежавшего из оздоровительного лагеря в одном из районов Республики Алтай, искали с вечера 9 июля. 11 июля парня обнаружили в селе Майма.

Известно, что молодой человек - воспитанник школы-интерната. Он состоит на профилактическом учете, и это не первый его побег как из интерната, так и из дома. При себе у него был телефон, он отвечал на звонки, но о том, где находится, не говорил.

После тщательных поисков вечером 11 июля парня обнаружили в Майме в районе парка по переулку Школьному. О том, где находился подросток все это время, не известно.

Как сообщили в СУ СК по Республике Алтай, его уже доставили обратно в школу-интернат. В учреждении корреспонденту «Комсомолки» никак не прокомментировали его побег. Известно, что молодой человек прошел освидетельствование - с ним все в порядке, здоровью ничего не угрожает.

В следкоме сказали, что в отношении несовершеннолетнего примут необходимые меры профилактики, а также органы займутся устранением причин и условий побегов подростков из интерната.

Ранее мы рассказывали о пропавшей студентке, которую искали несколько суток. Она поехала к родным, но до дома так и не добралась. Девушку обнаружили погибшей и возбудили уголовное дело.

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