32-летний житель Алтайского края пропал в республике

Ориентировка. Фото: предоставлено пресс-службой

32-летний житель поселка Мирный Алтайского края без вести пропал в Республике Алтай. Он ушел за алкоголем и не вернулся.

ЧП произошло на территории Онгудайского района в ночь на 30 июня. 32-летний Александр Горбунов вышел из гостиницы «Золотой кедр» на 581-м километре Чуйского тракта за алкоголем не вернулся. На тот момент он уже был пьян и намеревался купить еще.

«Он ушел в неизвестном направлении, обратно не вернулся и его местонахождение по настоящее время не установлено, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике. – Организованные поиски мужчины результатов не принесли. Проведение поисково-спасательных мероприятий продолжается».

Приметы пропавшего мужчины: на вид 32 года, славянкой внешности, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые короткие.

Особые приметы: шрам на правой брови, татуировка на пальце левой руки в виде якоря.

Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, сланцы и темную кепку.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону оперативного дежурного по следственному управлению 8-913-999-9072, либо в полицию по номеру 02. Также информацию ждет по адресу: 649440, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Победы, 28А; или по телефону 8(38845)22338.