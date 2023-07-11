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Общество11 июля 2023 9:32

Как выглядит неизвестная дочь Василия Шукшина, которая приедет на Алтай?

На Алтай приедет неизвестная дочь Василия Шукшина
Александра Сапожкова
Памятник писателю в Барнауле

Памятник писателю в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

На фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»-2023 приедет старшая дочь писателя и актера Екатерина. О ней мало что известно. Женщина редко дает интервью и не публикует посты в соцсетях. И мало кто представляет, как она выглядит.

Екатерину родила Виктория Софронова, дочь главреда журнала «Огонек», драматурга Анатолия Софронова. Тот был человеком известным и влиятельным. И считал, что писатель Шукшин ухаживал за его дочерью исключительно из карьерных соображений.

- Отношения между ними были достаточно настороженными. Больше всего жалко мою маму в этой истории – она была между ними, - делилась Екатерина в фильме «Василий Шукшин. Последний день» на телеканале «Звезда».

Екатерина появилась на свет в 1965 году. Говорят, ее родители не могли оформить отношения – официально Шукшин еще не был разведен со своей первой женой Марией Шумской. А после Василий Макарович и вовсе закрутил роман с юной студенткой Лидией Александровой и ушел от Виктории и дочки.

Катя была совсем малышкой, когда отношения между родителями закончились, но отец всегда присутствовал в ее жизни: писал трогательные письма, называл ее Катенькой, Катюней, котенком, приходил в гости, дал свою фамилию.

От папы Екатерина Васильевна унаследовала природную скромность. Скриншот видео документального фильма «Василий Шукшин. Последний день» (2016 г.), телеканал «Звезда»

От папы Екатерина Васильевна унаследовала природную скромность. Скриншот видео документального фильма «Василий Шукшин. Последний день» (2016 г.), телеканал «Звезда»

- После окончания школы Екатерина решила поступать на филфак МГУ. И фамилия ей точно помогла, ведь конкурс в самый престижный ВУЗ страны был огромным, – пишет kulturologia.ru.

Известно, что после окончания учебы старшая дочь Шукшина занималась переводами с английского, немецкого и французского, работала в «Литературной газете» и в разных издательствах. Что касается личной жизни, то Екатерина замужем за немцем Йенсом Зигертом, который руководил московским представительством Фонда им. Генриха Белля.

Екатерина бывает на родине отца в Сростках. И уже неоднократно принимала участие в Шукшинских чтениях, правда, журналисты и гости фестиваля ее никогда не замечали. От папы Екатерина Васильевна унаследовала природную скромность. Она неброско одевается, носит обычную прическу и не делает макияж. И всегда избегает публичности.

Напомним, что у писателя есть еще две дочери – Ольга и Мария – от Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако, как говорят, Екатерина с ними общение не поддерживает.

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