Как выглядит неизвестная дочь Василия Шукшина, которая приедет на Алтай?

Памятник писателю в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

На фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»-2023 приедет старшая дочь писателя и актера Екатерина. О ней мало что известно. Женщина редко дает интервью и не публикует посты в соцсетях. И мало кто представляет, как она выглядит.

Екатерину родила Виктория Софронова, дочь главреда журнала «Огонек», драматурга Анатолия Софронова. Тот был человеком известным и влиятельным. И считал, что писатель Шукшин ухаживал за его дочерью исключительно из карьерных соображений.

- Отношения между ними были достаточно настороженными. Больше всего жалко мою маму в этой истории – она была между ними, - делилась Екатерина в фильме «Василий Шукшин. Последний день» на телеканале «Звезда».

Екатерина появилась на свет в 1965 году. Говорят, ее родители не могли оформить отношения – официально Шукшин еще не был разведен со своей первой женой Марией Шумской. А после Василий Макарович и вовсе закрутил роман с юной студенткой Лидией Александровой и ушел от Виктории и дочки.

Катя была совсем малышкой, когда отношения между родителями закончились, но отец всегда присутствовал в ее жизни: писал трогательные письма, называл ее Катенькой, Катюней, котенком, приходил в гости, дал свою фамилию.

От папы Екатерина Васильевна унаследовала природную скромность. Скриншот видео документального фильма «Василий Шукшин. Последний день» (2016 г.), телеканал «Звезда»

- После окончания школы Екатерина решила поступать на филфак МГУ. И фамилия ей точно помогла, ведь конкурс в самый престижный ВУЗ страны был огромным, – пишет kulturologia.ru.

Известно, что после окончания учебы старшая дочь Шукшина занималась переводами с английского, немецкого и французского, работала в «Литературной газете» и в разных издательствах. Что касается личной жизни, то Екатерина замужем за немцем Йенсом Зигертом, который руководил московским представительством Фонда им. Генриха Белля.

Екатерина бывает на родине отца в Сростках. И уже неоднократно принимала участие в Шукшинских чтениях, правда, журналисты и гости фестиваля ее никогда не замечали. От папы Екатерина Васильевна унаследовала природную скромность. Она неброско одевается, носит обычную прическу и не делает макияж. И всегда избегает публичности.

Напомним, что у писателя есть еще две дочери – Ольга и Мария – от Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако, как говорят, Екатерина с ними общение не поддерживает.

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